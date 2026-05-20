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Exitosa experiencia de capacitación e inclusión digital para adultos mayores

La Municipalidad de Nueve de Julio lanzó el taller gratuito “Conectando Generaciones”, una propuesta destinada a mayores de 60 años que busca brindar herramientas básicas para el uso del celular y las redes sociales, promoviendo además el intercambio intergeneracional con estudiantes secundarios

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, puso en marcha ayer el taller gratuito “Conectando Generaciones”, una iniciativa destinada a adultos mayores de 60 años interesados en aprender a utilizar el celular y desenvolverse en el entorno digital.

La propuesta se desarrolla en la sede de la Universidad Popular y tiene como principal objetivo brindar conocimientos prácticos sobre el uso de dispositivos móviles, redes sociales y herramientas digitales que permitan a los participantes comunicarse con mayor facilidad y acceder a distintos servicios de manera autónoma.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la participación de estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria N°7, quienes acompañan y asisten a los adultos mayores durante el proceso de aprendizaje. Esta experiencia favorece el intercambio intergeneracional y fortalece los vínculos entre jóvenes y adultos, generando un espacio de integración, acompañamiento y aprendizaje mutuo.

Desde el municipio destacaron la importancia de impulsar este tipo de iniciativas que promueven la inclusión digital y contribuyen a reducir la brecha tecnológica, acercando nuevas herramientas a los vecinos de la comunidad.

 

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