Trabajos municipales en el centro de la ciudad: poda correctiva frente a la Escuela Nº 1 y hay que circular con precaución

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Personal de la municipalidad nuevejuliense lleva adelante este sábado por la mañana trabajos de poda correctiva en pleno centro de la ciudad, específicamente frente a Plaza Belgrano y al edificio de la Escuela Nº 1 Bernardino Rivadavia, institución histórica que se aproxima a celebrar sus 160 años.

Debido a las tareas que se realizan sobre calle Hipólito Yrigoyen, se encuentra limitada parcialmente la circulación vehicular en la zona, por lo que se solicita a conductores, motociclistas, ciclistas y peatones extremar las medidas de precaución.

Además, se recomieda reducir la velocidad al transitar por el sector y respetar los conos de señalización.