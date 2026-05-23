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Recolección de residuos con servicios limitados por el feriado del 25 de Mayo

La Municipalidad informó que este lunes 25 de mayo, en el marco de la conmemoración de la Revolución de Mayo, algunos servicios públicos funcionarán de manera reducida. Habrá recolección limitada de residuos domiciliarios y de poda en distintos sectores de la ciudad, mientras que en una zona no se realizará la recolección de reciclables

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La Municipalidad comunicó a la comunidad que, debido al feriado por el aniversario de la Revolución de Mayo, se modificarán algunos servicios públicos durante la jornada del lunes 25 de mayo.

Entre las principales modificaciones, se indicó que la recolección de residuos domiciliarios será limitada. También se verá afectado el servicio de recolección de residuos de carpido, poda y escombros en la Zona 1, donde el trabajo se realizará de manera reducida.

En tanto, no habrá recolección de residuos reciclables en la Zona 2.

Desde el Municipio detallaron que la Zona 1 comprende el cuadrante delimitado por las calles Agustín Álvarez, Compairé, Urquiza y Ruta Provincial N° 65; además del barrio ex Matadero y el sector comprendido entre Ruta Provincial N° 65, Quinquela Martín, Juan Manuel de Rosas y Laprida.

Por su parte, la Zona 2 abarca las calles Agustín Álvarez, Fangio, Acceso Perón y Eva Perón.

Las autoridades explicaron que durante los feriados y días no laborables se conforman equipos reducidos de trabajo, por lo que la recolección puede no completarse en su totalidad dependiendo del volumen de residuos acumulados en la vía pública.

En ese sentido, solicitaron la colaboración de los vecinos para sacar los residuos únicamente en casos de necesidad, con el objetivo de evitar acumulaciones y facilitar las tareas de los operarios que permanecerán en servicio.

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