La Scaloneta tendrá apoyo popular en varios distritos de la Provincia

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El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, encabezó una reunión con intendentes bonaerenses en la sede del Ceamse y confirmó que la entidad impulsará la instalación de pantallas gigantes y fan fest gratuitos en distintos municipios de la provincia para acompañar a la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026.

La iniciativa replicará el esquema que se implementó durante Qatar 2022, cuando miles de vecinos siguieron los partidos de la Scaloneta en espacios públicos organizados por los municipios.

¿Qué es un fan fest?

Un fan fest es un espacio público especialmente acondicionado para que los hinchas puedan ver partidos en pantallas gigantes y compartir distintas actividades vinculadas al fútbol y al entretenimiento. Generalmente incluyen shows en vivo, puestos gastronómicos, animación, música y propuestas recreativas para toda la familia.

Durante el Mundial de Qatar 2022, estos espacios se multiplicaron en distintos puntos del país y se convirtieron en lugares de encuentro masivo para alentar a la Selección Argentina.

“Como en la previa de Qatar 2022, compartimos un encuentro con intendentes de toda la Provincia antes de acompañar a nuestra Selección en este nuevo camino hacia el sueño mundialista”, expresó Tapia en sus redes sociales.

Además, anunció: “Todos aquellos municipios que quieran instalar pantallas gigantes u organizar fan fest gratuitos contarán con el apoyo de la AFA para que todos juntos alentemos a la Selección Argentina”.

Intendentes presentes y señales políticas

Del encuentro participaron varios dirigentes con peso dentro del oficialismo bonaerense, entre ellos Federico Otermín, Federico Achával, Lucas Ghi, Fernando Moreira, Juan Ignacio Ustarroz, Mariano Cascallares, Marisa Fassi y Eva Mieri.

La foto también volvió a mostrar al denominado “Grupo AFA”, el espacio político integrado por Otermín, Achával, Gastón Granados y Nicolás Mantegazza, que en los últimos meses comenzó a ganar protagonismo dentro del armado territorial alineado con el gobernador Axel Kicillof.

Agenda entre municipios y Ceamse

Más allá de la organización de los fan fest, Tapia explicó que durante la reunión también se avanzó en una agenda conjunta entre el Ceamse y los municipios bonaerenses para coordinar acciones vinculadas a gestión y calidad de vida.

“Conversamos sobre una agenda de trabajo en conjunto para seguir fortaleciendo los vínculos entre la empresa y los municipios, impulsando acciones coordinadas que mejoren la calidad de vida de los vecinos y vecinas”, sostuvo el titular de la AFA.

La iniciativa combina así fútbol, gestión y política en un contexto donde el peronismo bonaerense comienza a mostrar nuevos movimientos internos y reacomodamientos de cara al futuro escenario electoral.