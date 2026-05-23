Kicillof defendió la Zona Fría y advirtió sobre fuertes aumentos si el Senado aprueba su eliminación

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Desde Tornquist, en el sudoeste bonaerense, el gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó el avance legislativo que busca eliminar el régimen de Zona Fría y alertó sobre el impacto que tendría en millones de hogares de todo el país.

“Son las 9 de la mañana, estamos en Tornquist, Provincia de Buenos Aires, y hacen 4 grados a fines de mayo. Así ocurre en buena parte del territorio bonaerense y las estadísticas lo demuestran”, expresó el mandatario provincial al remarcar las condiciones climáticas que justifican el beneficio tarifario.

Kicillof sostuvo que el gobierno de Javier Milei impulsa la quita del régimen especial que actualmente reduce las tarifas de gas en regiones con bajas temperaturas. Según explicó, la medida afectaría a más de 3 millones de hogares en todo el país y a cerca de 1,3 millones de familias bonaerenses, lo que equivale a aproximadamente 5 millones de personas.

“El aumento tarifario podría llegar hasta el 100% si esto se aprueba ahora en el Senado”, advirtió el gobernador, luego de que el proyecto obtuviera media sanción en el Congreso y quedara pendiente la definición de la Cámara alta.

Además, señaló que la situación económica actual agrava aún más el escenario para las familias. “Hoy buena parte de los hogares está endeudada y tiene dificultades para pagar alquileres, alimentos, combustible, luz y gas”, afirmó.

Finalmente, Kicillof insistió en que “la Provincia de Buenos Aires es zona fría” y aseguró que eliminar el beneficio implicaría desconocer una realidad climática que impacta directamente en el costo de vida de millones de argentinos.