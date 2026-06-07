La Mesa de Mujeres del Movimiento Justicialista convoca a una charla abierta de participación y encuentro

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Mesa de Mujeres del Movimiento Justicialista Nuevejuliense realizará una charla abierta destinada a promover el encuentro, el intercambio de experiencias y la participación activa de las mujeres en los distintos ámbitos de la comunidad.

La actividad se llevará a cabo el próximo martes 9 de junio a las 20 horas, en la sede ubicada en la intersección de Avenida Mitre y Arturo Frondizi, y está abierta a todas las mujeres interesadas en compartir sus vivencias, inquietudes y propuestas.

Desde la organización destacaron que el objetivo es generar un espacio de diálogo donde se puedan abordar temas cotidianos que atraviesan la vida de las mujeres, como el trabajo, la familia, la salud, los vínculos sociales, las oportunidades de desarrollo y el rol que ocupan en la sociedad actual.

“Las mujeres estamos cada vez más presentes en los lugares donde se debate, se construye y se transforma la realidad de nuestros barrios y comunidades”, señalaron desde la Mesa de Mujeres, remarcando la importancia de fortalecer ámbitos de participación colectiva y compromiso social.

Asimismo, indicaron que será una jornada abierta, participativa y libre de prejuicios, donde cada voz tendrá su espacio para ser escuchada. La propuesta busca fomentar una construcción comunitaria basada en la empatía, la inclusión y la búsqueda de mayores oportunidades para todas.

Las organizadoras resaltaron además el papel fundamental que desempeñan las mujeres en la vida cotidiana de las comunidades, siendo muchas veces quienes sostienen, organizan, acompañan e impulsan cambios concretos en los distintos espacios sociales.

La convocatoria invita a participar de este encuentro bajo la premisa de que “cuando las mujeres se escuchan, se acompañan y se organizan, pasan cosas importantes”, fortaleciendo así los lazos comunitarios y promoviendo una sociedad más justa y equitativa.

Puedes publicarla tal como está o adaptarla al estilo de un portal de noticias local.