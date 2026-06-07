domingo, junio 7, 2026
13.3 C
Nueve de Julio
domingo, junio 7, 2026
13.3 C
Nueve de Julio
General

La Mesa de Mujeres del Movimiento Justicialista convoca a una charla abierta de participación y encuentro

El próximo martes 9 de junio, a las 20 horas, en Avenida Mitre y Arturo Frondizi, se realizará una jornada destinada a compartir experiencias, reflexionar sobre las problemáticas que atraviesan a las mujeres y fortalecer los espacios de participación colectiva en la comunidad nuevejuliense

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Mesa de Mujeres del Movimiento Justicialista Nuevejuliense realizará una charla abierta destinada a promover el encuentro, el intercambio de experiencias y la participación activa de las mujeres en los distintos ámbitos de la comunidad.

La actividad se llevará a cabo el próximo martes 9 de junio a las 20 horas, en la sede ubicada en la intersección de Avenida Mitre y Arturo Frondizi, y está abierta a todas las mujeres interesadas en compartir sus vivencias, inquietudes y propuestas.

Desde la organización destacaron que el objetivo es generar un espacio de diálogo donde se puedan abordar temas cotidianos que atraviesan la vida de las mujeres, como el trabajo, la familia, la salud, los vínculos sociales, las oportunidades de desarrollo y el rol que ocupan en la sociedad actual.

“Las mujeres estamos cada vez más presentes en los lugares donde se debate, se construye y se transforma la realidad de nuestros barrios y comunidades”, señalaron desde la Mesa de Mujeres, remarcando la importancia de fortalecer ámbitos de participación colectiva y compromiso social.

Asimismo, indicaron que será una jornada abierta, participativa y libre de prejuicios, donde cada voz tendrá su espacio para ser escuchada. La propuesta busca fomentar una construcción comunitaria basada en la empatía, la inclusión y la búsqueda de mayores oportunidades para todas.

Las organizadoras resaltaron además el papel fundamental que desempeñan las mujeres en la vida cotidiana de las comunidades, siendo muchas veces quienes sostienen, organizan, acompañan e impulsan cambios concretos en los distintos espacios sociales.

La convocatoria invita a participar de este encuentro bajo la premisa de que “cuando las mujeres se escuchan, se acompañan y se organizan, pasan cosas importantes”, fortaleciendo así los lazos comunitarios y promoviendo una sociedad más justa y equitativa.

Puedes publicarla tal como está o adaptarla al estilo de un portal de noticias local.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6245

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR