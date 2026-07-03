Camino AR: lanzan una iniciativa para acelerar la agricultura regenerativa en Argentina

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La Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y la empresa de triple impacto Nativas anunciaron el lanzamiento de Camino AR, una iniciativa que busca acelerar la adopción de la agricultura regenerativa en Argentina mediante una infraestructura digital que reconoce a los productores como proveedores de servicios ecosistémicos.

El proyecto combina herramientas de inteligencia artificial, certificación digital y tecnología blockchain para acompañar a los productores en la medición, mejora y validación de sus prácticas productivas, al tiempo que facilita la conexión con empresas interesadas en impulsar modelos de producción más sostenibles.

Una plataforma para medir y certificar la regeneración

Camino AR ofrece un sistema de autodiagnóstico y seguimiento de prácticas regenerativas. Tras registrarse en la plataforma, los productores pueden cargar información e indicadores relacionados con el manejo de sus establecimientos.

A partir de esos datos, un asistente basado en inteligencia artificial genera un diagnóstico inicial, propone recomendaciones para mejorar el desempeño ambiental y asigna un puntaje (“score”) que permite conocer el nivel de avance hacia la certificación de prácticas regenerativas.

Una vez alcanzados los criterios establecidos, los usuarios podrán acceder a certificados digitales ARC+, registrados mediante tecnología blockchain y diseñados para ser transaccionables, generando nuevas oportunidades de valorización de las prácticas sustentables.

Conectar el campo con el mercado

Además de acompañar la transición hacia sistemas productivos más regenerativos, Camino AR busca vincular a los productores con empresas y organizaciones que desean fortalecer sus estrategias de sostenibilidad.

A través de la adquisición de certificados ARC+, compañías de distintos sectores podrán respaldar la transición productiva, incrementar la resiliencia de sus cadenas de suministro y avanzar en iniciativas de insetting, promoviendo inversiones con impacto directo en los territorios donde desarrollan su actividad.

Trayectoria y proyección

Aapresid cuenta con más de 35 años de trabajo en la promoción de sistemas de producción sustentables. Actualmente reúne alrededor de 1.800 productores asociados y tiene presencia en más de 11 millones de hectáreas en todo el país.

Por su parte, Nativas desarrolla soluciones tecnológicas orientadas a canalizar financiamiento hacia proyectos de regeneración de la naturaleza y conservación de ecosistemas.

El lanzamiento oficial de Camino AR está previsto para agosto de 2026, en el marco del Congreso Aapresid, luego de un proceso de validación técnica, desarrollo de la plataforma y conformación de alianzas estratégicas.

Con esta iniciativa, ambas organizaciones buscan construir una arquitectura técnica, institucional y financiera que permita escalar la agricultura regenerativa en Argentina, promoviendo un modelo de producción agropecuaria ambiental, social y económicamente sostenible.