El maíz gana impulso por el clima y vuelve la preocupación sobre la oferta global de granos

El mercado internacional de granos comenzó a mostrar un cambio de tendencia en las últimas semanas, con una recuperación de los precios impulsada por las crecientes preocupaciones climáticas en las principales regiones productoras del mundo. Luego de un período marcado por la influencia de factores financieros, el foco volvió a centrarse en la evolución de las cosechas y la disponibilidad de oferta.

Según el último análisis de Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, el mercado comenzó a incorporar nuevamente una “prima climática”, impulsada por la ola de calor que afecta a Europa, el estrés hídrico en la región del Mar Negro y la incertidumbre sobre la evolución de los cultivos en Estados Unidos.

El especialista explicó que, además de las condiciones meteorológicas, los modelos internacionales consolidan la presencia de un evento El Niño hacia fin de año, con expectativas de temperaturas extremas y cambios en el régimen de lluvias que podrían afectar la producción agrícola global.

El maíz, el gran beneficiado

El cultivo que mostró las señales más positivas fue el maíz. El último informe trimestral de existencias del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) reveló stocks inferiores a los esperados por el mercado, lo que reflejó una demanda forrajera más firme de lo previsto y fortaleció las expectativas para el próximo informe WASDE.

A esto se sumó un leve deterioro en la condición de los cultivos estadounidenses, mientras las altas temperaturas y la incertidumbre sobre las lluvias mantienen en alerta a los operadores.

Las dificultades también se extienden a otras regiones productoras. Francia atraviesa una de las peores olas de calor de las últimas décadas para el cultivo de maíz, mientras que Ucrania enfrenta estrés térmico durante la floración, situación que ya obligó a recortar las proyecciones de producción.

Para Romano, la combinación de menores existencias, problemas climáticos y una demanda sostenida configura un escenario más favorable para los precios internacionales del cereal.

Argentina: cosecha lenta y presión logística

En el plano local, la cosecha de maíz continúa demorada por el exceso de humedad y alcanza poco más de la mitad del área implantada. Sin embargo, los rendimientos siguen siendo elevados y permiten mantener una proyección de producción cercana a los 64 millones de toneladas, muy por encima de la campaña anterior.

La lentitud de la recolección coincidió con una importante acumulación de buques esperando carga en los puertos, situación que generó subas puntuales en los precios disponibles para incentivar la entrega de mercadería. No obstante, el incremento en el ingreso de camiones comenzó a aliviar esa presión logística.

El analista advirtió que, si las lluvias vuelven a interrumpir la cosecha mientras continúa la demanda de embarques, podrían repetirse aumentos temporarios en los valores disponibles, aunque la presión propia de la cosecha tendería a moderar los precios en las próximas semanas.

Soja: preocupación por la demanda

En soja, el panorama resulta más equilibrado. Si bien las condiciones climáticas en Estados Unidos continúan siendo un factor de seguimiento, el principal foco de preocupación pasa por la demanda.

Las exportaciones estadounidenses se ubicaron por debajo de las expectativas y persisten las dudas sobre el ritmo de compras de China. A ello se suma la incertidumbre en torno al consumo de aceite de soja para biodiésel, ya que las plantas procesadoras operan por debajo del nivel necesario para cumplir con los objetivos oficiales de mezcla.

En Argentina, la cosecha prácticamente concluyó, aunque la comercialización sigue retrasada. Los productores mantienen un importante volumen de soja almacenada, lo que representa uno de los principales desafíos para la industria procesadora durante los próximos meses.

Trigo con abundante oferta

En el mercado del trigo, la presión continúa siendo bajista debido al avance de la cosecha en el hemisferio norte y a las elevadas perspectivas de producción mundial.

Aunque algunos países registraron menores superficies sembradas, las estimaciones para Rusia siguen siendo muy elevadas y mantienen un escenario de amplia disponibilidad global. Australia, por su parte, enfrenta un clima más seco y cálido de lo habitual, aunque por el momento el mercado no considera que esa situación modifique sustancialmente la oferta.

En Argentina, la siembra avanza con buenas condiciones de humedad y perspectivas favorables para la campaña 2026/27. Sin embargo, el elevado nivel de producción esperado y el lento ritmo de ventas del remanente de la campaña anterior podrían traducirse en una abundante disponibilidad de trigo durante el próximo ciclo comercial.

De acuerdo con el análisis de Romano, el clima continuará siendo el principal factor capaz de modificar el actual escenario internacional, especialmente si el desarrollo de El Niño genera problemas productivos en regiones clave como Australia. Mientras tanto, el maíz aparece como el cultivo con mejores perspectivas de sostener la recuperación de los precios en el corto plazo.