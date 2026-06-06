Nueve de Julio: se realizó la primera jornada de la Colecta Anual de Cáritas bajo el lema “70 años alentando la esperanza”

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Este sábado se llevó a cabo en Nueve de Julio la primera de las dos jornadas de la Colecta Anual de Cáritas 2025, que este año se desarrolla bajo el lema “70 años alentando la esperanza”.

Desde horas tempranas, equipos de voluntarios recorrieron las calles y convocaron desde semáforos; y en las primertas horas de la tarde partieron desde la Catedral para recorrer distintos sectores de la ciudad, realizando la tradicional campaña puerta a puerta con el objetivo de reunir alimentos no perecederos y aportes económicos destinados a sostener la tarea solidaria de la institución.

La iniciativa, impulsada por Cáritas Diocesana, presidida por el padre Adolfo Petti, busca convocar a toda la comunidad a colaborar con quienes más lo necesitan, fortaleciendo las acciones de asistencia y promoción humana que se desarrollan durante todo el año.

Tras la primera jornada, Cáritas dio a conocer los resultados preliminares de la colecta domiciliaria.

En materia de alimentos, se reunieron 3.375 unidades, entre las que se destacan 813 paquetes de fideos, 811 unidades de legumbres, 395 paquetes de arroz y 323 de polenta, además de otros productos de primera necesidad.

En cuanto a las contribuciones económicas, las alcancías domiciliarias registraron una recaudación de 4.840.880 pesos y 20 dólares, mientras que las ubicadas en semáforos y comercios sumaron 1.714.960 pesos, alcanzando un total de 6.555.840 pesos.

Desde la entidad señalaron que, en comparación con la edición anterior, la cantidad de alimentos recolectados disminuyó un 32,5%, mientras que la recaudación monetaria experimentó un incremento del 49,02%.

Asimismo, recordaron que los fondos obtenidos se distribuyen en tres partes iguales entre Cáritas Nacional, Cáritas Diocesana y Cáritas Interparroquial, permitiendo sostener programas y proyectos solidarios en distintos niveles.

La colecta continuará este domingo con una nueva jornada de trabajo y convocatoria comunitaria, en la que las canastas de las misas es una oportunidad de donar lo misma que cuenta con el alias caritas9dejulio, con la esperanza de seguir sumando el aporte de los vecinos a esta tradicional campaña solidaria.