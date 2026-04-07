Gonzalo Garabano impulsa clases de ajedrez inclusivas en Rotary Club y Las Nazarenas

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El ajedrecista Gonzalo Garabano anunció desde Cadena Nueve, el inicio de un nuevo ciclo de clases de ajedrez abiertas a toda la comunidad, en el marco de la Escuela de Ajedrez Héctor Decio Rosetti. La propuesta, que se desarrollará en dos instituciones locales, busca fomentar el aprendizaje del juego ciencia sin restricciones de edad, género o condición.

Las clases comenzarán en el espacio de Las Nazarenas, ubicado en la intersección de Cavallari y Frondizi, los días martes de 17:00 a 18:30.

En tanto, los miércoles la actividad se trasladará al Rotary Club, en Frondizi 939, en el horario de 17:30 a 19:00.

Garabano destacó que la iniciativa está dirigida tanto a principiantes como a jugadores avanzados. “El ajedrez es inclusivo, cualquiera puede jugar con cualquiera. La idea es divertirse, pensar y estimular la mente”, señaló. En ese sentido, remarcó que las clases comienzan desde lo más básico —como el movimiento de las piezas— para quienes no tienen conocimientos previos.

Con una amplia trayectoria como docente y su título de candidato a maestro, el ajedrecista explicó que adapta las clases según el nivel de cada alumno, trabajando con distintos grupos dentro de un mismo espacio. Además, aseguró que la escuela cuenta con todo el material necesario, como tableros, relojes y recursos didácticos.

El proyecto también tiene un fuerte componente social. Garabano subrayó que el ajedrez permite la integración entre generaciones y condiciones diversas. “He visto jugar juntos a chicos y personas mayores con décadas de diferencia. Es un ambiente muy sano que ayuda a pensar y a compartir”, expresó.

Asimismo, remarcó el valor del ajedrez como herramienta educativa y terapéutica, recomendada incluso para adultos mayores por sus beneficios en el desarrollo cognitivo. También destacó el crecimiento del interés por este deporte en los últimos años, impulsado por plataformas digitales y producciones audiovisuales.

Quienes deseen participar pueden acercarse directamente a los lugares y horarios indicados o comunicarse al teléfono 2317-538422 para obtener más información.

De esta manera, la propuesta busca consolidar una comunidad ajedrecística activa, promoviendo el aprendizaje, la creatividad y el encuentro entre vecinos a través de una disciplina que trasciende generaciones.