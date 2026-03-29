Alerta por tormentas: domingo inestable en gran parte del país y lluvias que seguirán en el inicio de la semana

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El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarillo que abarca el este de San Luis, norte de La Pampa, sur del Litoral y el centro y norte de la provincia de Buenos Aires, incluyendo el AMBA. En estas zonas se estiman precipitaciones acumuladas de entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de forma puntual.

Domingo: lluvias intensas y mejora hacia la noche

Durante la madrugada y la mañana de este domingo, el frente frío avanzó levemente hacia el sur, intensificando las precipitaciones especialmente en el centro-este bonaerense. Por este motivo, el alerta fue elevado a nivel naranja en sectores cercanos a la bahía de Samborombón, incluyendo localidades como el Partido de La Costa, Dolores y Chascomús, donde los acumulados pueden superar los 90 mm.

En localidades del interior bonaerense como Nueve de Julio, el sábado cerró con condiciones inestables, chaparrones intermitentes y momentos de mejora temporaria. Para este domingo, se espera una jornada variable: cielo mayormente nublado, probabilidad de nuevas lluvias y tormentas aisladas, con mejoras recién hacia la tarde o noche a medida que el sistema se desplace hacia el sur.

Hacia el final del día, se prevé una mejoría temporaria en gran parte del centro del país, aunque no será definitiva.

Lunes con incertidumbre

El comienzo de la semana estará marcado por la incertidumbre. Los modelos meteorológicos coinciden en que las lluvias y tormentas continuarán en la región pampeana, pero difieren en su ubicación exacta.

Algunos escenarios indican que la inestabilidad se concentrará en el sur de Buenos Aires, mientras que otros plantean un retorno de las tormentas hacia el norte bonaerense y el sur del Litoral. Por eso, será clave seguir las actualizaciones en las próximas horas.

Norte argentino: calor extremo y humedad

En contraste, el norte del país vivirá jornadas de calor intenso. La presencia de aire cálido y un bloqueo atmosférico favorecerán temperaturas más de 5°C por encima de lo normal, con máximas entre 30 y 39 grados y elevada sensación térmica.

Este escenario se mantendría al menos hasta el 1 de abril, con condiciones muy húmedas y escasas precipitaciones, generando días especialmente incómodos.

Patagonia: dos realidades opuestas

La Patagonia presenta un panorama dividido. En el norte de la región, especialmente en el este de Río Negro, se esperan temperaturas elevadas, humedad y algunas tormentas, con mayor intensidad hacia el lunes.

En la costa central y sur, las temperaturas también serán atípicamente altas, superando los 20°C.

Sin embargo, el centro-oeste y sur patagónico atraviesan condiciones muy distintas: el ingreso de sistemas de baja presión genera inestabilidad en la cordillera, con lluvias persistentes, nevadas en zonas altas y fuertes ráfagas de viento que pueden alcanzar los 90 km/h, especialmente en Chubut y Santa Cruz, donde rigen alertas vigentes.

Pronóstico semanal para Nueve de Julio: domingo inestable y mejoras hacia el final de la semana

El tiempo en Nueve de Julio se presenta muy cambiante en este inicio de semana, con lluvias y tormentas que dominarán gran parte de los próximos días antes de una mejora más sostenida.

Domingo: lluvias y tormentas

Este domingo continúa con condiciones inestables, cielo mayormente nublado y lluvias y tormentas aisladas a lo largo de la jornada.

Temperaturas: mínima de 20° y máxima de 29°.

Lunes: persiste la inestabilidad

El lunes seguirá con tormentas intermitentes, algunas localmente intensas, y períodos de mejora temporaria.

Temperaturas: mínima de 21° y máxima de 31°.

Martes: mejora temporaria

El martes llega un alivio momentáneo, con menor probabilidad de lluvias y condiciones más estables, aunque con nubosidad variable.

Temperaturas: mínima de 21° y máxima de 29°.

Miércoles: vuelve la inestabilidad

El miércoles regresan las lluvias y tormentas, retomando el patrón inestable en la región.

Temperaturas: mínima de 20° y máxima de 29°.

Jueves y viernes: mejora gradual

Entre el jueves y viernes se afianza una mejora progresiva, con disminución de la nubosidad y baja probabilidad de precipitaciones.

Jueves: mínima de 20°, máxima de 28°

mínima de 20°, máxima de 28° Viernes: mínima de 19°, máxima de 29°

mínima de 19°, máxima de 29° Sábado: buen tiempo

El sábado se perfila con buen tiempo, condiciones más estables y descenso leve de temperatura.

Temperaturas: mínima de 16° y máxima de 25°.

En resumen, Nueve de Julio tendrá un comienzo de semana marcado por la inestabilidad, una mejora pasajera el martes, nuevas tormentas el miércoles y finalmente condiciones más estables hacia el final de la semana.