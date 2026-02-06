Atlético Naón ganó el adelantado de la fecha 13 y volvió a la cima

En un partido muy disputado, correspondiente al adelanto de la decimotercera fecha, Atlético Naón venció 1 a 0 a El Fotín y se subió nuevamente a lo más alto de la tabla.
El encuentro se desarrolló en el césped del estadio ubicado sobre la avenida Almirante Brown, donde el visitante supo aprovechar una de las pocas situaciones claras del partido. José Tamburelli fue el autor del único gol del cotejo, desatando el festejo del conjunto naonense.
Con este triunfo, Naón vuelve a ser líder del campeonato, aunque deberá esperar lo que ocurra el domingo en French, donde San Martín, que quedó segundo a solo un punto, saldrá a la cancha con la chance de recuperar la cima.
Fue un duelo parejo, intenso y con escasas ventajas, que terminó inclinándose por la efectividad del ganador y que mantiene al torneo al rojo vivo.
Tabla de Posiciones
Atlético Naón – 28 puntos
Atlético San Martín – 27 puntos
Libertad – 22 puntos
Once Tigres – 21 puntos
- San Agustín – 18 puntos
- Atlético Quiroga – 18 puntos
Atlético 9 de Julio – 17 puntos
Patricios – 15 puntos
Atlético French – 14 puntos
El Fortín – 11 puntos
Agustín Alvarez – 7 puntos
La Niña – 6 puntos
San Martín defiende la punta en French: la 13ra fecha de la Liga Nuevejuliense se juega con fuerza