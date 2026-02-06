Atlético Naón ganó el adelantado de la fecha 13 y volvió a la cima

- Advertisement -

En un partido muy disputado, correspondiente al adelanto de la decimotercera fecha, Atlético Naón venció 1 a 0 a El Fotín y se subió nuevamente a lo más alto de la tabla.

El encuentro se desarrolló en el césped del estadio ubicado sobre la avenida Almirante Brown, donde el visitante supo aprovechar una de las pocas situaciones claras del partido. José Tamburelli fue el autor del único gol del cotejo, desatando el festejo del conjunto naonense.

Con este triunfo, Naón vuelve a ser líder del campeonato, aunque deberá esperar lo que ocurra el domingo en French, donde San Martín, que quedó segundo a solo un punto, saldrá a la cancha con la chance de recuperar la cima.

Fue un duelo parejo, intenso y con escasas ventajas, que terminó inclinándose por la efectividad del ganador y que mantiene al torneo al rojo vivo.

Tabla de Posiciones