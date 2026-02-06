San Martín defiende la punta en French: la 13ra fecha de la Liga Nuevejuliense se juega con fuerza

- Advertisement -

El líder San Martín tendrá un desafío importante en la 13ra fecha del Campeonato de Primera División “A” de la Liga Nuevejuliense, cuando visite a Atlético French este domingo 8 a las 20:00 horas. El conjunto Santo sigue firme en la cima, pero deberá mantener su nivel ante un rival complicado que buscará cortar la racha de victorias del puntero.

El encuentro promete ser uno de los más destacados de la fecha, ya que Atlético French no le pondrá las cosas fáciles a San Martín, que llega con la responsabilidad de defender el primer lugar.

Este partido se suma a otros choques de alto voltaje programados para el domingo, como el de Once Tigres ante Atlético Patricios y el enfrentamiento entre Atlético 9 de Julio y Deportivo San Agustín.

La programación completa de la fecha, arranca en la noche de este viernes 6 con el partido entre El Fortín y Atlético Naón, se extiende hasta el domingo por la noche, y contará con una serie de encuentros cruciales para las aspiraciones de varios equipos.

La jornada promete emociones como el cotejo en Facundo Quiroga. El Violeta comenzó con dos victorias importantes que lo ponen en expectativa de ir a la fase II. Agustín Alavrez, llega a la Fortaleza Violeta, con la alegría del triunfo en La Niña y salío de la última posición y tambien quiere ir a la Fase II.

A su vez, en El Coqueto, Once Tigres, buscará sumar 3 puntos ante un Atlético Patricios que llegará con las mismas aspiraciones.

Y electrizante será el cotejo en el Ramón N. Poratti. Atlético recibe a San Agustín. Además de rivales importantes, el técncio Granate le dio muchas copas al ‘Millonario’ y es un hombre querido en el Club ya que Mauricio Del Pino, siempre dió lo mejor, como técnico y ser humano. Seguramente será aplaudido.

La 13ra Fecha – Programación Completa:

VIERNES 6

21:00 hs: El Fortín vs. Atlético Naón

SÁBADO 7

17:30 hs: La Niña vs. Libertad

DOMINGO 8

17:30 hs: Quiroga vs. Agustín Alvarez

20:00 hs: Once Tigres vs. Atlético Patricios

20:00 hs: Atlético 9 de Julio vs. Deportivo San Agustín

20:00 hs: Atlético French vs. San Martín

Los partidos de 4ta división se jugarán dos horas antes que los de Primera División.

Este fin de semana será importante para las aspiraciones del puntero y los demás equipos que luchan por posiciones de privilegio.

Tabla de Posiciones