El Día del Empleado de Comercio 2025: un fin de semana largo para los trabajadores del sector

Este 2025, el Día del Empleado de Comercio, que tradicionalmente se celebra el 26 de septiembre, tendrá lugar el lunes 29 de septiembre, permitiendo así un fin de semana largo de tres días para los trabajadores del sector. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresariales llegaron a un acuerdo para trasladar la fecha y brindar descanso adicional a los empleados, en una medida que también busca mitigar el impacto económico en los comercios.

El acuerdo fue alcanzado a fines de agosto entre FAECyS, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA). Según el comunicado oficial de FAECyS, la nueva fecha aplicará de la siguiente manera:

Rama General : el feriado será el lunes 29 de septiembre.

Rama Turismo : se propone el sábado 27 como día de celebración.

Centros de Contacto : se mantiene el viernes 26 como día de descanso, según la normativa vigente.

Santa Fe: en la provincia, se celebrará el último miércoles de septiembre, de acuerdo con un acuerdo local.

El Día del Empleado de Comercio es considerado no laborable según la Ley 26.541, lo que asegura descanso y salario completo para aquellos empleados que se encuentren bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. En caso de que un trabajador deba laborar ese día, el empleador debe abonar el doble del salario habitual.

Mientras que la mayoría de los comercios grandes como shoppings y supermercados permanecerán cerrados, es probable que algunos pequeños comercios de barrio sigan operando.

Esta medida, además de ofrecer un merecido descanso, busca reducir la actividad comercial del viernes 26 de septiembre, un día clave en muchos rubros comerciales.

