La Colecta Anual de Cáritas recaudó más de $4.670 millones y creció casi un 54% respecto de 2025

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La Colecta Anual de Cáritas Argentina 2026 cerró con un resultado histórico al reunir $4.670.002.407 en todo el país durante las jornadas solidarias del 6 y 7 de junio, lo que representa un incremento del 53,90% en comparación con la edición realizada el año pasado.

La campaña, desarrollada bajo el lema “Cáritas Argentina, 70 años alentando la esperanza”, volvió a convocar a miles de voluntarios, parroquias, comunidades y donantes que participaron de una de las iniciativas solidarias más importantes del país.

Desde la organización señalaron que el monto alcanzado refleja el fuerte compromiso de la sociedad argentina con quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad, incluso en un contexto marcado por dificultades económicas y sociales.

“Este logro es una nueva muestra de la solidaridad del pueblo argentino, que sigue respondiendo con generosidad cuando más se necesita“, expresaron desde Cáritas al dar a conocer el balance preliminar de la colecta.

Los fondos recaudados serán destinados a sostener y fortalecer los distintos programas que la institución desarrolla durante todo el año en materia de asistencia alimentaria, promoción humana, educación, primera infancia, economía social, acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad y atención de emergencias en distintos puntos del país.

Cáritas Argentina agradeció especialmente el trabajo de los miles de voluntarios que hicieron posible la campaña y el aporte de quienes colaboraron con sus donaciones, reafirmando el compromiso de continuar acompañando a las comunidades más necesitadas con acciones concretas de solidaridad y esperanza.