Santa Rosa: sigue la búsqueda de Emelyn Itziar Robles y no hay rastros desde el domingo 19

Pasaron ya varios días y la incertidumbre no cede. Emelyn Itziar Robles, la adolescente de 17 años que desapareció en Santa Rosa, aún no aparece y desde el entorno familiar confirmaron a Cadena Nueve que no hubo novedades desde el último contacto que mantuvieron con ella el domingo 19 de julio.

La joven se ausentó el pasado 10 de julio del dispositivo de la Dirección de Niñez donde se encontraba alojada. A pesar de los esfuerzos del Ministerio Público Fiscal de La Pampa y de la Policía provincial, su paradero sigue siendo un misterio y cada hora que pasa agrava la preocupación de sus seres queridos y de la comunidad.

Características físicas

Para facilitar su identificación, las autoridades indican que Emelyn tiene una estatura aproximada de 1,60 metros, contextura delgada y cabello largo negro. Posee dos tatuajes muy distintivos: uno en la muñeca derecha con forma de planeta y corazones, y otro en el pómulo con forma de corazón.

¿Cómo aportar datos?

Desde la Justicia pampeana solicitaron la colaboración urgente de la población. Quienes tengan información certera pueden comunicarse con la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia (UF-GNA), ubicada en Güemes 378, o llamar a los teléfonos 02954-437608 y 02954-422755 . También se puede escribir al correo [email protected] o acercarse a la comisaría más cercana. Los datos pueden brindarse en forma anónima.