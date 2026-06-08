José Paradela volvió a sus raíces y emocionó a todo Facundo Quiroga

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El mediocampista, que recientemente se consagró campeón con Cruz Azul de México, visitó la escuela de fútbol donde comenzó su carrera deportiva y compartió una jornada especial junto a los chicos de las divisiones inferiores.

Durante su visita, Paradela entregó botines e indumentaria deportiva para colaborar con el crecimiento de la institución, demostrando una vez más su compromiso con el club y con las nuevas generaciones de futbolistas. Su gesto fue recibido con enorme gratitud por dirigentes, entrenadores, familias y jugadores.

Además, brindó una entrevista en la que recordó con emoción su infancia en el club y explicó por qué eligió festejar uno de los logros más importantes de su carrera con la camiseta de Violeta. “Siempre que tengo la posibilidad de recordar al pueblo y mis inicios, creo que es lindo. Me recuerda mi infancia y los momentos que compartí acá. Quise mostrar al club y sentirme orgulloso de sus colores”, expresó.

Al ser consultado sobre los jóvenes que hoy entrenan en la misma cancha donde él jugaba de niño, dejó un mensaje cargado de humildad: “Que disfruten mucho esta etapa, que valoren todo el esfuerzo que hay detrás para que tengan un lugar donde entrenar y jugar. Que no se pongan ninguna carga más que disfrutar y compartir con amigos”.

Paradela también destacó el trabajo de quienes colaboran día a día con la institución, resaltando la importancia de mantener vivo el sentido de pertenencia y los valores que transmite el club.

Su regreso no solo dejó donaciones y fotografías para el recuerdo. También dejó un mensaje inspirador para todos los chicos del pueblo: que los sueños pueden cumplirse sin olvidar nunca el lugar de donde uno viene.

Una vez más, José Paradela demostró que los títulos se ganan dentro de la cancha, pero la grandeza se refleja en los gestos.

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