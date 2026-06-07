San Martín vivió un campus perfecionamiento con más de 35 patinadoras

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Este fin de semana se desarrolló un importante campus de patín artístico en el polideportivo del Club San Martín, una actividad de perfeccionamiento que reunió a 35 deportistas del Club El Fortín y del equipo de competencia de la institución anfitriona.

La capacitación estuvo a cargo del profesor César Salas, técnico universitario en deportes de patinaje, junto a Lautaro Rodríguez Giusto, también técnico universitario y ex integrante de la selección argentina de patinaje.

Durante las jornadas, las deportistas trabajaron en aspectos técnicos y coreográficos fundamentales para la preparación de sus programas de competencia con vistas a la temporada 2027. Además, se profundizó en los componentes artísticos de las rutinas que serán presentadas en los compromisos deportivos que restan este año, entre ellos los torneos selectivos y los campeonatos nacionales.

El campus también incluyó un bloque específico de preparación física, donde se abordaron ejercicios destinados a mejorar la capacidad de salto, la flexibilidad, la fuerza y la resistencia, habilidades esenciales para el rendimiento en las rutinas de patinaje artístico.

Desde la organización destacaron la intensidad y calidad del trabajo realizado, señalando que la propuesta tuvo como objetivo brindar herramientas de formación y desarrollo adaptadas a las necesidades de cada deportista, favoreciendo así su crecimiento competitivo y deportivo.

La actividad consolidó una vez más al Club San Martín como un espacio de formación y desarrollo para el patinaje artístico, promoviendo instancias de capacitación que fortalecen el nivel de las atletas de la región.