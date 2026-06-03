Robaron una camioneta municipal estacionada en la vía pública

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Un vehículo oficial de la Municipalidad de Nueve de Julio fue sustraído en las últimas horas mientras se encontraba estacionado en la vía pública.

La denuncia fue radicada por Carlos Suárez, empleado municipal, quien manifestó que había dejado estacionada una camioneta Toyota Hilux doble cabina, color blanco, dominio HQN 354, en inmediaciones de las calles Cardenal Pironio y San Juan.

Según consta en la presentación, el rodado posee inscripciones identificatorias de “Municipalidad de Nueve de Julio – Vialidad Urbana” en ambas puertas delanteras y no contaba con seguro en sus aberturas. Horas más tarde, al regresar al lugar, el denunciante constató que la camioneta ya no se encontraba allí.

Tras la denuncia, se registró el correspondiente pedido de secuestro en el sistema informático de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y se activó un protocolo de búsqueda en la zona y sectores aledaños con el objetivo de localizar el vehículo.

La investigación quedó a cargo de la UFI N.º 4 del Departamento Judicial Mercedes, que interviene en la causa caratulada como hurto de vehículo.