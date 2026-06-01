Operativos de prevención en Lincoln: detuvieron a un hombre que intentaba ingresar a viviendas y a otro por tenencia de marihuana

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Policía de Lincoln llevó adelante durante el fin de semana una serie de operativos de prevención y control en distintos puntos de la ciudad, en el marco de las directivas impartidas por la Jefatura Departamental Lincoln y en conjunto con la Secretaría de Seguridad local.

De los procedimientos participaron efectivos de la Comisaría de Lincoln, personal de Tránsito Municipal y del Grupo Táctico Operativo (GTO), quienes realizaron tareas de interceptación e identificación de personas, controles vehiculares y recorridas preventivas.

Según se informó oficialmente, los operativos tuvieron como objetivo reorganizar el tránsito y reforzar la seguridad, poniendo especial atención en motocicletas que circulan con caños de escape libres generando ruidos molestos, vehículos con faltantes de elementos obligatorios como luces, plásticos o chapa patente, así como conductores que carecían de la documentación correspondiente o no utilizaban casco reglamentario.

En el marco de estas acciones preventivas, durante la noche del domingo se registró un hecho que derivó en la aprehensión de un hombre mayor de edad. El episodio ocurrió alrededor de las 19:30 horas sobre calle Monseñor Surce, entre Belgrano y Ameghino, cuando un vecino observó a un sujeto caminando por la vereda y probando los picaportes de distintas viviendas para verificar si se encontraban abiertas.

Tras el alerta, efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar y lograron interceptar al sospechoso en la vía pública. Durante la requisa, los uniformados hallaron entre sus pertenencias un certificado emitido por la Unidad Penitenciaria N° 13 de Junín, que acreditaba que el hombre se encontraba gozando del beneficio de salidas transitorias por un período de 48 horas, el cual vencía a las 20:00 horas de esa misma jornada.

La causa fue caratulada como “Tentativa de Hurto”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 del Departamento Judicial Junín. El Ayudante Fiscal de turno, Dr. Camaleonti, avaló el procedimiento policial, ordenó la recepción de declaraciones testimoniales y dispuso el traslado del imputado a sede judicial.

Por otra parte, durante un control preventivo realizado en la intersección de Avenida Alem y Alvear, personal policial interceptó a un hombre de 30 años con antecedentes delictivos. Al efectuar una requisa de rutina, los efectivos encontraron entre sus prendas un envoltorio con sustancia vegetal que, tras las pruebas correspondientes, arrojó resultado positivo para marihuana.

El individuo fue trasladado a la dependencia policial en el marco de una causa por “Infracción a la Ley 23.737”, interviniendo el Dr. Juan Pablo Cornelatti, titular de la Unidad Especializada de Estupefacientes del Departamento Judicial Junín. El funcionario judicial dispuso la formación de la causa y posteriormente otorgó la libertad al imputado conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal.

Desde la fuerza policial destacaron que los operativos preventivos continuarán desarrollándose en distintos sectores de Lincoln con el objetivo de reforzar la seguridad pública y el cumplimiento de las normas de tránsito vigentes.