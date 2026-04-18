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Torneo A

Perdió San Martín y Naón es local ante Once Tigres y un triunfo lo puede poner líder

Libertad ganó 2 a 1 en campo 'Santo', El Fortín puede perder la octava posición ante su derrota, el empate de Agustín Alvarez y lo pueden alcanzar Patricios y Quiroga

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La Fase I del Torneo de Primera División “A” de la Liga Nuevejuliense, Copa 100 Años del Club Atlético French, entra en su etapa final. Este sábado se jugaron seis de los nueve puntos de la fecha 21, mientras que mañana domingo se disputarán los tres partidos restantes, involucrando a seis equipos que pueden cambiar el rumbo de la clasificación.

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