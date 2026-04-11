San Martín y Atlético Naón empataron y mantienen la punta al rojo vivo

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La vigésima fecha de la Fase I del Campeonato 2025/2026 de la Liga Nuevejuliense tuvo un cierre intenso, con ambos partidos finalizando en empate 1-1. Como resultado, los cuatro equipos involucrados sumaron un punto, dejando la tabla aún más apretada en la lucha por la punta y los puestos de play-offs.

Agustín Álvarez 1 – 1 San Martín

En el estadio Antonio Crosa, Agustín Álvarez y San Martín ofrecieron un partido parejo. Valentín Zega abrió el marcador para el local, mientras que Matías Urquiza igualó para el líder del torneo. San Martín, que sigue al frente de la tabla, necesitaba el triunfo para despegarse de su perseguidor, pero logró mantener la punta gracias al empate.

Por su parte, Agustín Álvarez buscaba una victoria para acercarse a la octava posición y asegurar su lugar en los play-offs, además de celebrar su 92° aniversario institucional. El encuentro fue arbitrado por Walter Medrano.

Libertad 1 – 1 Atlético Naón

En el Estadio Vicente Cusatti, Libertad y Atlético Naón también empataron 1-1. Maximiliano Zalazar abrió la cuenta para Libertad, mientras que Emiliano Perujo puso el empate para Atlético Naón desde el punto penal. El equipo de Naón necesitaba la victoria para no perder terreno en la lucha por la punta, pero logró mantenerse a solo un punto de San Martín. Libertad, en tanto, busca consolidar su sexta posición. Sebastián Bravo fue el árbitro del encuentro.

Con estos resultados, San Martín sigue liderando la Fase I con 1 punto de ventaja sobre Atlético Naón, dejando la definición de la primera posición más emocionante que nunca.

Este domingo se completará la fecha con otros encuentros decisivos:

Atlético Patricios vs Atlético Quiroga

Ambos equipos necesitan los tres puntos: Patricios busca consolidarse en la lucha por evitar el descenso, mientras que El Violeta de Quiroga quiere asegurar su lugar entre los ocho clasificados. Arbitrará Martín Moreno .

Ambos equipos necesitan los tres puntos: Patricios busca consolidarse en la lucha por evitar el descenso, mientras que El Violeta de Quiroga quiere asegurar su lugar entre los ocho clasificados. Arbitrará . Atlético 9 de Julio vs Atlético French

El clásico del estadio Ramón N. Poratti enfrenta al 9 de Julio y French, con Julio Márquez como árbitro. La histórica rivalidad entre ambos clubes estará en juego.

El clásico del estadio enfrenta al 9 de Julio y French, con como árbitro. La histórica rivalidad entre ambos clubes estará en juego. La Niña vs Deportivo San Agustín

La Niña intentará aprovechar su localía para escapar del descenso y vencer a Deportivo San Agustín, que busca sumar puntos importantes. Árbitro: Jonathan Crivelli .

La Niña intentará aprovechar su localía para escapar del descenso y vencer a Deportivo San Agustín, que busca sumar puntos importantes. Árbitro: . Once Tigres vs El Fortín

El Coqueto será el escenario donde el local buscará un triunfo para alegría de su parcialidad, mientras que El Fortín que ocupa la octava posición, procurará asegurarse un lugar en los play-offs. Este será otro partido central para la definición de la tabla.

Tabla de posiciones