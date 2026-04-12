El octavo puesto rumbo a la fase II y el descenso caracterizaron la fecha 20

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Faltando apenas dos fechas para el cierre de la Fase I del Torneo “A” de la LNF, la lucha por la clasificación a la Fase II y la permanencia en la categoría se vuelve cada vez más intensa. Con solo nueve puntos en juego, cada resultado puede redefinir quién asegura su lugar entre los ocho primeros y quién queda fuera de los play-offs, mientras que algunos equipos deberán pelear hasta el final para evitar descender.

Esta recta final del Torneo “A” del Campeonato de la Liga Nuevejuliense promete encuentros decisivos y emociones hasta el último minuto, donde cada gol y cada punto tendrán un valor doble.

La Fecha 20 dejó resultados que reacomodan la lucha por la clasificación a la Fase II y la pelea por escapar del descenso.

Atlético Patricios 1 – 0 Atlético Quiroga

Gol: Javier Figueroa (Patricios)

Javier Figueroa (Patricios) Árbitro: Martín Moreno

Martín Moreno Estadio: Localía de Patricios

Localía de Patricios Resumen: En un partido donde cada punto era vital, Atlético Patricios logró un triunfo clave en su lucha por mantenerse en la categoría. El único gol llegó gracias a Javier Figueroa, y el equipo local defendió el resultado hasta el pitazo final. Atlético Quiroga, que buscaba asegurar un lugar entre los ocho, se quedó sin sumar y complica sus chances en la tabla.

Atlético 9 de Julio 3 – 2 Atlético French

Goles: Nicolás Cardell, Esteban Godoy (e/c) y Pablo Maccagnani para ‘El Millonario’; Francisco Pereyra (p) y Esteban Martín para French

Nicolás Cardell, Esteban Godoy (e/c) y Pablo Maccagnani para ‘El Millonario’; Francisco Pereyra (p) y Esteban Martín para French Árbitro: Julio Márquez

Julio Márquez Estadio: Ramón N. Poratti

Ramón N. Poratti Resumen: El clásico de la ciudad se tiñó de victorias para el 9 de Julio. Los goles de Cardell y un autogol de Godoy le dieron la ventaja, mientras que French descontó de penal a través de Pereyra. Un triunfo vital para el local, que suma puntos para seguir escalando posiciones, mientras que French ve peligrar su clasificación a la Fase II.

Once Tigres 4 – 3 El Fortín

Árbitro: [Dato pendiente]

[Dato pendiente] Estadio: El Coqueto

El Coqueto Resumen: Once Tigres ofreció un espectáculo de goles y emociones frente a El Fortín. Con un marcador ajustado de 4-3, el local celebró un triunfo que ilusiona a su parcialidad. El Fortín, que hasta ahora ocupaba el octavo lugar, ve amenazada su posición en la tabla y mantiene viva la lucha por el último puesto que da acceso a los play-offs.

La Niña 0 – 4 Deportivo San Agustín

Goles: Nicolás Vía (2), Pedro Casey, Fermín Longarini

Nicolás Vía (2), Pedro Casey, Fermín Longarini Árbitro: Jonathan Crivelli

Jonathan Crivelli Estadio: Localía de La Niña

Localía de La Niña Resumen: Deportivo San Agustín se impuso con contundencia en su visita a La Niña, goleando 4-0 con doblete de Nicolás Vía y goles de Casey y Longarini. La Niña sigue comprometida con el descenso y necesita puntos urgentemente para mantenerse en la categoría.

Tabla de posiciones

Pos Equipo Pts 1 San Martín 42 2 Atlético Naón 41 3 Atlético French 35 4 Once Tigres 35 5 Deportivo San Agustín 33 6 Libertad 30 7 Atlético 9 de Julio 28 8 El Fortín 21 9 Atlético Quiroga 19 10 Atlético Patricios 19 11 Agustín Álvarez 18 12 La Niña 13

Claves de la tabla: La lucha por el octavo puesto está al rojo vivo: El Fortín debe defender su lugar frente a Atlético Quiroga, Patricios y Agustín Álvarez. Por abajo, La Niña y agustín alvarez están en la cuerda floja del descenso.

Próximas fechas – Fase I

Fecha 21

San Martín – Libertad

Atlético Naón – Once Tigres

El Fortín – Atlético 9 de Julio

Deportivo San Agustín – Agustín Álvarez

Atlético Quiroga – Atlético French

Atlético La Niña – Atlético Patricios

Fecha 22 (Última de la Fase I)

Once Tigres – San Martín

Atlético 9 de Julio – Atlético Naón

Libertad – Deportivo San Agustín

Atlético French – El Fortín

Agustín Álvarez – Atlético Patricios

Atlético La Niña – Atlético Quiroga