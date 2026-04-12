El octavo puesto rumbo a la fase II y el descenso caracterizaron la fecha 20

Faltando apenas dos fechas para el cierre de la Fase I del Torneo “A” de la LNF, la lucha por la clasificación a la Fase II y la permanencia en la categoría se vuelve cada vez más intensa. Con solo nueve puntos en juego, cada resultado puede redefinir quién asegura su lugar entre los ocho primeros y quién queda fuera de los play-offs, mientras que algunos equipos deberán pelear hasta el final para evitar descender.
Esta recta final del Torneo “A” del Campeonato de la Liga Nuevejuliense promete encuentros decisivos y emociones hasta el último minuto, donde cada gol y cada punto tendrán un valor doble.
La Fecha 20 dejó resultados que reacomodan la lucha por la clasificación a la Fase II y la pelea por escapar del descenso.
Atlético Patricios 1 – 0 Atlético Quiroga
- Gol: Javier Figueroa (Patricios)
- Árbitro: Martín Moreno
- Estadio: Localía de Patricios
- Resumen: En un partido donde cada punto era vital, Atlético Patricios logró un triunfo clave en su lucha por mantenerse en la categoría. El único gol llegó gracias a Javier Figueroa, y el equipo local defendió el resultado hasta el pitazo final. Atlético Quiroga, que buscaba asegurar un lugar entre los ocho, se quedó sin sumar y complica sus chances en la tabla.
Atlético 9 de Julio 3 – 2 Atlético French
- Goles: Nicolás Cardell, Esteban Godoy (e/c) y Pablo Maccagnani para ‘El Millonario’; Francisco Pereyra (p) y Esteban Martín para French
- Árbitro: Julio Márquez
- Estadio: Ramón N. Poratti
- Resumen: El clásico de la ciudad se tiñó de victorias para el 9 de Julio. Los goles de Cardell y un autogol de Godoy le dieron la ventaja, mientras que French descontó de penal a través de Pereyra. Un triunfo vital para el local, que suma puntos para seguir escalando posiciones, mientras que French ve peligrar su clasificación a la Fase II.
Once Tigres 4 – 3 El Fortín
- Árbitro: [Dato pendiente]
- Estadio: El Coqueto
- Resumen: Once Tigres ofreció un espectáculo de goles y emociones frente a El Fortín. Con un marcador ajustado de 4-3, el local celebró un triunfo que ilusiona a su parcialidad. El Fortín, que hasta ahora ocupaba el octavo lugar, ve amenazada su posición en la tabla y mantiene viva la lucha por el último puesto que da acceso a los play-offs.
La Niña 0 – 4 Deportivo San Agustín
- Goles: Nicolás Vía (2), Pedro Casey, Fermín Longarini
- Árbitro: Jonathan Crivelli
- Estadio: Localía de La Niña
- Resumen: Deportivo San Agustín se impuso con contundencia en su visita a La Niña, goleando 4-0 con doblete de Nicolás Vía y goles de Casey y Longarini. La Niña sigue comprometida con el descenso y necesita puntos urgentemente para mantenerse en la categoría.
Tabla de posiciones
|Pos
|Equipo
|Pts
|1
|San Martín
|42
|2
|Atlético Naón
|41
|3
|Atlético French
|35
|4
|Once Tigres
|35
|5
|Deportivo San Agustín
|33
|6
|Libertad
|30
|7
|Atlético 9 de Julio
|28
|8
|El Fortín
|21
|9
|Atlético Quiroga
|19
|10
|Atlético Patricios
|19
|11
|Agustín Álvarez
|18
|12
|La Niña
|13
Claves de la tabla: La lucha por el octavo puesto está al rojo vivo: El Fortín debe defender su lugar frente a Atlético Quiroga, Patricios y Agustín Álvarez. Por abajo, La Niña y agustín alvarez están en la cuerda floja del descenso.
Próximas fechas – Fase I
Fecha 21
- San Martín – Libertad
- Atlético Naón – Once Tigres
- El Fortín – Atlético 9 de Julio
- Deportivo San Agustín – Agustín Álvarez
- Atlético Quiroga – Atlético French
- Atlético La Niña – Atlético Patricios
Fecha 22 (Última de la Fase I)
- Once Tigres – San Martín
- Atlético 9 de Julio – Atlético Naón
- Libertad – Deportivo San Agustín
- Atlético French – El Fortín
- Agustín Álvarez – Atlético Patricios
- Atlético La Niña – Atlético Quiroga
La definición de la Fase I será apasionante, con equipos luchando por la clasificación y otros por la permanencia. Cada partido de estas últimas fechas promete ser decisivo, especialmente en la pelea por el octavo puesto, donde solo nueve puntos separan al último clasificado de los que buscan meterse en los play-offs.