Hipoterapia en acción: cómo los caballos transforman vidas con discapacidad

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En la noche de este sábado, el Salón Blanco de la Municipalidad de Nueve de Julio fue escenario de una jornada especial sobre Terapia Asistida por Equinos, organizada por el Campo Hípico Tres Lagunas, desde su Escuela de Equinoterapia, la Asociación Olavarriense de Hipoterapia y la Municipalidad de Nueve de Julio. El encuentro, conducido por el Dr. Aldo Lauhiart, referente en la materia, reunió a un importante público y contó con la presencia de autoridades locales, entre ellas el Presidente del Concejo Deliberante, Dr. Esteban Naudín, y la Presidente del Campo Hípico Tres Lagunas, Dra. Diana Oscos.

La jornada tuvo un fuerte enfoque científico y clínico. Durante su exposición, la cual fue presentada por el Director de la Escuela de Equinoterapia del Camo Hípico Tres Lagunas, Gustavo Noli, el Dr. Aldo Lauhiart presentó casos clínicos reales, mostrando la evolución positiva de pacientes con patologías severas en motricidad y cómo la intervención con caballos impactó directamente en su calidad de vida. “El objetivo es que la comunidad entienda la diferencia entre actividades recreativas con equinos y terapias con respaldo científico. No se trata solo de montar un caballo, sino de intervenir de manera planificada y profesional para favorecer la rehabilitación física y cognitiva de cada persona”, explicó.

El profesional relató su trayectoria internacional en hipoterapia, con formación en Italia, Brasil, Francia, España, Hungría y Estados Unidos, y cómo sus experiencias lo llevaron a desarrollar un enfoque basado en la combinación de neurodesarrollo, psicomotricidad y biomecánica. Según el especialista, “el caballo transmite vectores de fuerza que permiten reproducir y fortalecer movimientos internos que muchas veces están inhibidos por la discapacidad. Es un trabajo que requiere planificación, seguimiento clínico y profesionales capacitados”.

El Dr. Lauhiart también hizo hincapié en la situación de la hipoterapia en Argentina y Sudamérica. La falta de legislación nacional limita la financiación y desarrollo de programas estructurados, mientras que países como Brasil cuentan con leyes que regulan la práctica. “Mientras tanto, avanzamos gracias al compromiso de instituciones, familias y profesionales”, señaló.

Respecto a los animales utilizados, resaltó que “el caballo no sabe quién está sobre su lomo; la efectividad depende del profesional que lo guía y adapta el trabajo a cada paciente”, aclaró.

La actividad, abierta a toda la comunidad y que fue transmida por Cadena Nueve desde sus canales de Facebook, Instagram y YouTube desde Visión Plus TV, busca informar, sensibilizar y formar sobre el impacto de la hipoterapia en personas con discapacidad, demostrando cómo el movimiento puede mejorar la motricidad, la independencia y la calidad de vida de los pacientes. Según Lauhiart, “nuestro objetivo es transmitir 28 años de experiencia, mostrando resultados concretos y la importancia de un abordaje profesional y responsable”.

El Campo Hípico Tres Lagunas desde el copromiso con la Escuela de Equinoterapia que guia Gustavo Noli continúa consolidando a Nueve de Julio como un centro de referencia en terapias asistidas con equinos, promoviendo la integración, la inclusión y la evidencia científica como pilares fundamentales.