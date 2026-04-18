Axel Kicillof se alinea con líderes progresistas y se reune con Lula en Barcelona

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó en la Movilización Global Progresista realizada en Barcelona, donde combinó críticas a la administración de Javier Milei con un posicionamiento internacional de su agenda política. Durante el evento, se reunió con líderes como el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y la dirigente italiana Elly Schlein.

En su intervención en el panel “Respuesta progresista local: la primera línea de la democracia”, Kicillof cuestionó los supuestos logros del Gobierno nacional en materia económica, advirtiendo que políticas recientes afectan variables clave como producción, ingresos y servicios públicos. Subrayó, además, la importancia del rol de los gobiernos locales para mitigar los impactos sociales de las decisiones macroeconómicas y defendió la inversión pública como motor de bienestar.

“Hay otro camino que no es el de la guerra, la crueldad y el abandono”, sostuvo, marcando su diferenciación con la administración nacional y reafirmando los valores de justicia social de la provincia de Buenos Aires.

El foro reunió a dirigentes y alcaldes de distintas regiones de Europa y América, con el objetivo de intercambiar experiencias y coordinar estrategias frente a desafíos como desigualdad, conflictos geopolíticos y debilitamiento de consensos democráticos. Kicillof también participó en el panel “Soluciones progresistas para un mundo que se hunde en el caos”, organizado por el grupo S&D del Parlamento Europeo, insistiendo en la necesidad de respuestas coordinadas a nivel global.

Acompañado por el ministro de Gobierno Carlos Bianco y la asesora Cecilia Nicolini, el mandatario bonaerense utilizó su paso por España para fortalecer la proyección internacional de su gestión y reafirmar su posicionamiento crítico frente a la política económica del Gobierno nacional.