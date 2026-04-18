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Madrugadores celebran décadas de fe y oración en encuentros quincenales

Desde 2014, un grupo de varones se reúne cada 14 días para rezar el rosario en la Catedral de Santo Domingo y este sábado, 43 participantes elevaron oraciones por los enfermos, necesitados de trabajo y por el eterno descanso de sus compañeros fallecidos, sumando 302 oraciones en 4.222 días transcurridos entre su inicio y este 18 de abril

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La tradición de los “Madrugadores del 9” continúa viva, fortaleciendo la fe y la comunidad. Desde el 27 de septiembre de 2014, los encuentros quincenales en la Catedral de Santo Domingo han permitido que cientos de hombres compartan momentos de oración y reflexión.

Este sábado, 43 varones participaron del rezo del rosario, dedicando oraciones a diversas intenciones: por los enfermos, aquellos que buscan empleo, pedidos especiales a la Virgen y a Jesús, y por el eterno descanso de los madrugadores que han fallecido. En total, desde el inicio de estos encuentros, se han rezado 302 oraciones a lo largo de 4.222 días entre la primera Madrugada y este sabado 18 de abril.

La devoción de los Madrugadores también tiene raíces más profundas en la región.

El 27 de abril de 2002, en el Santuario del Mar y de la Paz, en Comodoro Rivadavia, se inició un encuentro similar que marcó el inicio de esta práctica de fe. Este 27 de abril, además, el Santuario de Comodoro Rivadavia será escenario de nuevas jornadas de oración, consolidando décadas de tradición, al cumplise 24 años.

Con cada encuentro, los ‘Madrugadores del 9’ renuevan su compromiso con la espiritualidad y la comunidad, manteniendo viva una historia de fe que trasciende generaciones.

El proximo encuentro de oración será el 2 de mayo, Día del Madrugador.

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