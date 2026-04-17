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La Cooperativa Mariano Moreno presentó los ganadores del concurso provincial para construir el futuro crematorio

El Dr. Matías Losinno, presidente del Consejo de Administración, destacó la importancia del proyecto como un hito arquitectónico y un espacio pensado para acompañar las emociones de la comunidad.

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En un acto realizado en el Salón Blanco de la Municipalidad de Nueve de Julio, la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno presentó oficialmente los resultados del concurso provincial 2026 destinado a seleccionar el anteproyecto del futuro crematorio Parque de la Cooperativa.

El encuentro fue encabezado por el Dr. Matías Losinno, presidente del Consejo de Administración de la cooperativa; Raúl Sotelo, presidente del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la provincia de Buenos Aires, distrito 7; el integrante del juarado, Arquitecto Fabio Valera, y la consultora, Arquitecta Miriam Mato, utoridades locales y numerosos vecinos.

El Dr. Matías Losinno, presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, destacó la relevancia del proyecto: “Desde la cooperativa buscamos no solo un edificio funcional, sino un espacio que acompañe emocionalmente la despedida de un ser querido y que se convierta en un hito para la ciudad. Este concurso demuestra cómo el trabajo en comunidad y la colaboración entre instituciones generan las mejores ideas”, señaló.

El acto incluyó la entrega de menciones honoríficas, segundos premios y el anuncio del primer ganador. Entre las menciones honoríficas, fueron reconocidos los arquitectos Lucas Meneguetti y Juan Sebastián Meneguetti, con la colaboración de Juan Pablo Meneguetti y Mayra Romero. El jurado valoró su decisión de preservar los solmos existentes, la coherencia en la circulación pública y técnica, y la riqueza espacial desde el ingreso hasta la sala de contemplación. Se señaló, sin embargo, la falta de conexión entre el edificio y el parque y la fragmentación del recorrido por la circulación vehicular.

El segundo premio correspondió a los arquitectos Felipe Carrizo y Lucía Allende, con colaboradores Juan Ignacio de Petri -de Nueve de Julio-, Tomás Randrup, Sofía Mcluf, Facundo Ondagneu Roy, Manuel Beltrán, Santiago López y la paisajista Carol Gallo. Su proyecto destacó por integrar lo material con lo inmaterial en un recorrido inmersivo que abarca todo el predio, combinando madera quemada, vidrio y el entorno natural para generar una experiencia espacial profunda. Entre las observaciones del jurado se señaló la dificultad de simultaneidad de actividades y el acceso a usuarios diversos debido a la división en dos edificios.

El primer premio fue otorgado a las arquitectas Jessica Bava y Cecilia Craig, con sus colaboradores Alejandro Beautel, Flavio Dorta, Federico Craig y Juan Pedro Filpe. Su proyecto, titulado “Entre Nosotros”, se destacó por un recorrido secuencial que integra espacios abiertos, columbario y crematorio, cuidando la accesibilidad, la intimidad y la simultaneidad de actividades. El jurado valoró la integración de la arquitectura con el paisaje y el uso del hormigón como material duradero y de bajo mantenimiento, generando un espacio simbólico y espiritual que conecta a los visitantes con la memoria de quienes ya no están.

El acto concluyó con palabras de agradecimiento de los ganadores y la invitación a los asistentes a recorrer la galería de anteproyectos, destacando la masiva participación y la calidad de las propuestas que enriquecieron el concurso.

https://www.capbad7.org.ar/post/concurso-provincial-de-ideas-y-anteproyectos-crematorio-parque-ceys-1

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