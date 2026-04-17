La Cooperativa Mariano Moreno presentó los ganadores del concurso provincial para construir el futuro crematorio

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En un acto realizado en el Salón Blanco de la Municipalidad de Nueve de Julio, la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno presentó oficialmente los resultados del concurso provincial 2026 destinado a seleccionar el anteproyecto del futuro crematorio Parque de la Cooperativa.

El encuentro fue encabezado por el Dr. Matías Losinno, presidente del Consejo de Administración de la cooperativa; Raúl Sotelo, presidente del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la provincia de Buenos Aires, distrito 7; el integrante del juarado, Arquitecto Fabio Valera, y la consultora, Arquitecta Miriam Mato, utoridades locales y numerosos vecinos.

El Dr. Matías Losinno, presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, destacó la relevancia del proyecto: “Desde la cooperativa buscamos no solo un edificio funcional, sino un espacio que acompañe emocionalmente la despedida de un ser querido y que se convierta en un hito para la ciudad. Este concurso demuestra cómo el trabajo en comunidad y la colaboración entre instituciones generan las mejores ideas”, señaló.

El acto incluyó la entrega de menciones honoríficas, segundos premios y el anuncio del primer ganador. Entre las menciones honoríficas, fueron reconocidos los arquitectos Lucas Meneguetti y Juan Sebastián Meneguetti, con la colaboración de Juan Pablo Meneguetti y Mayra Romero. El jurado valoró su decisión de preservar los solmos existentes, la coherencia en la circulación pública y técnica, y la riqueza espacial desde el ingreso hasta la sala de contemplación. Se señaló, sin embargo, la falta de conexión entre el edificio y el parque y la fragmentación del recorrido por la circulación vehicular.

El segundo premio correspondió a los arquitectos Felipe Carrizo y Lucía Allende, con colaboradores Juan Ignacio de Petri -de Nueve de Julio-, Tomás Randrup, Sofía Mcluf, Facundo Ondagneu Roy, Manuel Beltrán, Santiago López y la paisajista Carol Gallo. Su proyecto destacó por integrar lo material con lo inmaterial en un recorrido inmersivo que abarca todo el predio, combinando madera quemada, vidrio y el entorno natural para generar una experiencia espacial profunda. Entre las observaciones del jurado se señaló la dificultad de simultaneidad de actividades y el acceso a usuarios diversos debido a la división en dos edificios.

El primer premio fue otorgado a las arquitectas Jessica Bava y Cecilia Craig, con sus colaboradores Alejandro Beautel, Flavio Dorta, Federico Craig y Juan Pedro Filpe. Su proyecto, titulado “Entre Nosotros”, se destacó por un recorrido secuencial que integra espacios abiertos, columbario y crematorio, cuidando la accesibilidad, la intimidad y la simultaneidad de actividades. El jurado valoró la integración de la arquitectura con el paisaje y el uso del hormigón como material duradero y de bajo mantenimiento, generando un espacio simbólico y espiritual que conecta a los visitantes con la memoria de quienes ya no están.

El acto concluyó con palabras de agradecimiento de los ganadores y la invitación a los asistentes a recorrer la galería de anteproyectos, destacando la masiva participación y la calidad de las propuestas que enriquecieron el concurso.

https://www.capbad7.org.ar/post/concurso-provincial-de-ideas-y-anteproyectos-crematorio-parque-ceys-1