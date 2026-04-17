Sergio Massa hacia la Gobernación de Buenos Aires: se fortalece la hipótesis de su candidatura para 2027

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Dentro del peronismo bonaerense comenzó a instalarse una hipótesis política que apunta a las elecciones de 2027: la posibilidad de que Sergio Massa sea candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. La idea circula entre dirigentes del Frente Renovador y otros sectores del espacio, que analizan distintos escenarios ante la imposibilidad de reelección de Axel Kicillof.

Sergio Berni, ex- ministro de Seguridad de la provincia y referente del espacio, celebró que el peronismo cuente con más de una docena de dirigentes con posibilidades de postularse y consideró esto un síntoma de que la fuerza está viva. “Hoy el peronismo tiene más de 12 candidatos. Tener por lo menos 12, 14 candidatos a ser gobernador en la Provincia de Buenos Aires es un síntoma positivo y de que el peronismo está vivo”, afirmó.

Berni destacó además la figura de Massa: “Es uno de los hombres que más conoce el Estado, es uno de los hombres que más conoce la provincia. Más allá de que él lo niega, tiene muchísimas posibilidades de ser gobernador en la Provincia de Buenos Aires”, aseguró. Para el ministro, la provincia debería replicar la estrategia nacional de definir candidaturas de manera contundente, apuntando a consolidar el liderazgo dentro del espacio.

Dentro del Frente Renovador sostienen que Massa podría cumplir un rol de articulación entre distintos sectores políticos. Según dirigentes cercanos al espacio, el dirigente de Tigre ve con interés la posibilidad de impulsar un frente amplio que sume apoyos más allá del peronismo tradicional, estrategia considerada clave para sostener el control político de la provincia.

La discusión también se vincula a la estrategia electoral que el peronismo utilizó en otras oportunidades. Entre los dirigentes se analiza nuevamente la posibilidad de desdoblar las elecciones provinciales y municipales de la elección nacional, un esquema que ya se empleó para fortalecer el peso del liderazgo bonaerense.

Entre los planteos internos también se menciona la posibilidad de que una eventual fórmula combine la experiencia política de Massa con la proyección de un dirigente joven del conurbano. Algunos operadores sugieren que el candidato a vicegobernador podría surgir de la tercera sección electoral, zona históricamente decisiva para los resultados del peronismo en la provincia.

Quienes impulsan el nombre de Massa recuerdan además su desempeño electoral como intendente de Tigre. En 2011, en el mismo turno electoral en el que Cristina Fernández de Kirchner obtuvo el 54% de los votos, Massa alcanzó más del 73% en su distrito, un antecedente que sigue siendo citado como prueba de su peso político en el conurbano.

Por ahora, la discusión permanece en el terreno de las especulaciones internas. Sin embargo, dentro del peronismo reconocen que el armado para 2027 ya comenzó y que la definición de liderazgos será clave para disputar el control de la provincia más grande del país.