Jornada de formación política abordará los desafíos sociales, económicos y tecnológicos de la actualidad

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Con el objetivo de promover el debate, la capacitación y la reflexión política, Gabriel Castiglione y Daniel Vélez anunciaron una nueva jornada de formación política que se desarrollará este jueves 5 de junio a las 20 horas en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza. La iniciativa forma parte de una serie de encuentros que surgieron a partir del trabajo realizado en distintas comisiones conformadas tras una reunión previa en el Club Fortín.

Según explicó Castiglione, la propuesta busca convertirse en el punto de partida de un ciclo de charlas que se extenderá durante todo el año. En esta primera convocatoria participará un historiador y profesor oriundo de Alberti, actualmente radicado en Bragado, y también se prevé la presencia del senador Lago.

“Vamos a estar hablando sobre la doctrina peronista en los tiempos actuales. Queremos que sea el inicio de una serie de encuentros de formación y debate”, señaló Castiglione.

Por su parte, Vélez sostuvo que existe una necesidad de recuperar los principios históricos del movimiento justicialista en un contexto de creciente confusión ideológica. “Queremos que el peronismo vuelva a expresar claramente su doctrina y sus valores. Muchas veces se han realizado acciones en nombre del peronismo que no tienen relación con los principios de soberanía nacional, justicia social e independencia económica”, afirmó.

Durante la entrevista, ambos dirigentes reflexionaron sobre la situación económica y social del país, expresando preocupación por el impacto de las políticas nacionales en las provincias, el aumento de los costos de vida y el deterioro de las condiciones laborales. También hicieron referencia a los desafíos que plantea el avance tecnológico y la necesidad de adaptar las herramientas políticas a los nuevos tiempos sin perder los valores fundamentales.

Vélez remarcó que la formación política es una herramienta indispensable para comprender las decisiones que se toman en la vida pública y fortalecer la participación ciudadana. “Es importante que los compañeros y los vecinos entiendan por qué se hacen determinadas cosas y cuáles son los principios que las sostienen”, indicó.

Los organizadores adelantaron que, tras un breve receso motivado por el calendario deportivo internacional, las jornadas continuarán durante el segundo semestre con nuevas temáticas y disertantes.

La actividad es abierta a toda la comunidad y finalizará con un encuentro de camaradería en el que se compartirá un guiso de lentejas entre los asistentes.

“Queremos generar un espacio para conversar, debatir y compartir cómo estamos viviendo este momento del país”, concluyeron los organizadores, invitando a vecinos, militantes y ciudadanos interesados a participar de la propuesta.