Petrecca impulsa una agenda territorial para fortalecer al PRO y construir consensos

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En diálogo con el programa “Despertate” de Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el senador bonaerense Pablo Petrecca destacó su recorrida por la Cuarta Sección Electoral y distintos puntos del interior provincial, con el objetivo de fortalecer al PRO, escuchar las demandas de los vecinos y construir consensos con otras fuerzas políticas de cara a los desafíos electorales de 2027.

Petrecca explicó que su actividad territorial replica el modelo de gestión que desarrolló durante su paso por la intendencia de Junín, basado en la cercanía con los vecinos, las instituciones, los emprendedores y el sector productivo.

“Recorrer, escuchar y conocer de primera mano las necesidades de cada localidad es fundamental. No solo hablamos con dirigentes de nuestro espacio, sino también con quienes todos los días trabajan, producen y apuestan por la provincia a pesar de las dificultades”, afirmó.

Construir una alternativa para la Provincia

Durante la entrevista, el legislador sostuvo que existe un denominador común entre distintos sectores de la oposición: la necesidad de transformar la provincia de Buenos Aires.

“Hoy la provincia no está administrada ni gobernada como corresponde. Hay problemas graves en seguridad, educación, salud y en el funcionamiento del Estado. Mientras tanto, el gobernador está más preocupado por sus disputas internas que por gestionar”, señaló.

En ese sentido, consideró que existen coincidencias entre dirigentes del PRO, sectores del radicalismo, La Libertad Avanza y otras fuerzas políticas que integraron Juntos por el Cambio.

“Tenemos diferencias, pero también muchos puntos en común. El principal es derrotar al populismo y construir una provincia más eficiente, con un Estado que funcione y dé respuestas”, remarcó.

Reclamo por más recursos para Buenos Aires

Petrecca también planteó la necesidad de que la provincia reciba mayores recursos en el esquema de coparticipación federal.

“La provincia aporta cerca del 40% del Producto Bruto Interno y recibe aproximadamente la mitad de eso en concepto de coparticipación. Es una discusión que debe unirnos a todos los bonaerenses”, sostuvo.

No obstante, advirtió que además de reclamar fondos es necesario administrar mejor los recursos existentes.

“Cuando hay menos dinero, hay que establecer prioridades. Hoy vemos un Estado provincial que sigue aumentando cargos políticos y estructuras burocráticas mientras faltan médicos, medicamentos y respuestas concretas para los vecinos”, expresó.

Infraestructura rural y apoyo al sector productivo

Uno de los temas abordados fue la situación de los caminos rurales y la infraestructura necesaria para el desarrollo agropecuario.

Petrecca reconoció los reclamos del sector rural respecto al destino de los recursos generados por los impuestos vinculados a los combustibles y destacó que existe una importante deuda en materia de infraestructura vial.

“El campo aporta muchísimo al Estado y necesita caminos, rutas e infraestructura para producir. No puede recaer toda la responsabilidad sobre los municipios, porque son el eslabón más débil desde el punto de vista financiero”, explicó.

Además, señaló que las inversiones deben ser compartidas entre Nación, Provincia y municipios para garantizar soluciones de largo plazo.

Educación, salud y seguridad, entre las principales preocupaciones

Según indicó el senador, en cada recorrida aparecen las mismas demandas por parte de vecinos e intendentes.

“Nos encontramos con problemas estructurales en educación, hospitales con dificultades para atender la demanda, una obra social provincial que no responde y una creciente preocupación por la inseguridad”, afirmó.

Para Petrecca, la experiencia de gestión en los municipios demuestra que es posible transformar la realidad cuando existe planificación y capacidad de gestión.

“Tenemos equipos, experiencia y resultados concretos en muchos municipios. Lo que buscamos es llevar esa capacidad de gestión a toda la provincia”, aseguró.

Propuesta para modernizar la VTV

Otro de los ejes de la entrevista fue el proyecto presentado por Petrecca para modificar el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires.

El legislador respaldó los cambios impulsados a nivel nacional y cuestionó la negativa del gobierno provincial a avanzar en una modernización del sistema.

“Hoy conseguir turno es complicado y muchas personas deben recorrer largas distancias para realizar la VTV. Hay localidades donde los vecinos tienen que viajar más de 100 kilómetros para cumplir con el trámite”, explicó.

La propuesta contempla habilitar talleres privados que cumplan con los requisitos técnicos para realizar las verificaciones, ampliando la oferta y facilitando el acceso.

“Esto generaría más competencia, reduciría costos y permitiría que el vecino tenga una alternativa más cercana sin resignar controles ni seguridad vial”, afirmó.

Próximas recorridas

Finalmente, Petrecca adelantó que continuará ampliando su agenda territorial y que en los próximos días llevará sus recorridas a otras regiones de la provincia.

“Hay tiempo por delante, pero es momento de escuchar, construir consensos y preparar los mejores equipos para transformar la provincia de Buenos Aires. Ese es el desafío que tenemos por delante”, concluyó.

La recorrida del senador bonaerense por la Cuarta Sección y otras regiones del interior se enmarca en una estrategia de fortalecimiento territorial del PRO y de búsqueda de acuerdos con distintos sectores de la oposición con vistas a la disputa por la gobernación bonaerense en 2027.