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La Provincia refuerza medidas ante pintadas y mensajes intimidatorios en escuelas

La Dirección General de Cultura y Educación envió un comunicado a todas las instituciones bonaerenses con orientaciones para proteger la convivencia escolar y acompañar a la comunidad educativa

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La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires informó que, ante la aparición de pintadas y carteles intimidatorios en escuelas de distintos distritos, así como otros episodios que afectaron la convivencia institucional, se emitió un comunicado oficial dirigido a todas las instituciones educativas del sistema bonaerense.

El material fue enviado a través de la Dirección de Inspección General y las Jefaturas Regionales y Distritales, con el objetivo de brindar orientación a las comunidades escolares en un contexto de preocupación, priorizando la seguridad de estudiantes, docentes, auxiliares, directivos y familias. Asimismo, se insta a no reproducir ni viralizar los mensajes, para evitar amplificar el temor o provocar nuevos incidentes.

La Directora General, Flavia Terigi, destacó: “Frente a situaciones que generan gran preocupación, es fundamental que las escuelas cuenten con orientaciones claras y actúen con serenidad, priorizando siempre el cuidado de la comunidad educativa”. Además, subrayó la importancia de no difundir estos hechos y de trabajar en conjunto con las familias para sostener la convivencia escolar.

El comunicado también enfatiza la necesidad de mantener espacios de diálogo dentro de cada institución, involucrando a toda la comunidad educativa y promoviendo prácticas que fortalezcan los acuerdos de convivencia y el respeto mutuo.

La Dirección General de Cultura y Educación continúa acompañando a cada escuela en este proceso, reafirmando su compromiso con el cuidado colectivo, la continuidad pedagógica y la construcción de entornos escolares seguros.

 

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