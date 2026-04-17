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Tamara Vázquez Lagorio participó del Congreso Provincial de Salud que planificó políticas sanitarias

Fue en Mar del Plata, donde la secretaria de Salud de Nueve de Julio y su equipo estuvieron en el COSAPRO 2026, fortaleciendo la planificación y coordinación del sistema sanitario bonaerense

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Nueve de Julio formó parte del Congreso Provincial de Salud 2026 (COSAPRO), que se desarrolló del 15 al 17 de abril en Mar del Plata, consolidándose como el principal ámbito de debate y planificación sanitaria de la provincia.

El distrito estuvo representado por la secretaria de Salud, Tamara Vázquez, junto a los equipos técnicos que integran el sistema local, quienes participaron de las diversas actividades y mesas de trabajo del encuentro.

El congreso reunió a autoridades provinciales, equipos de salud y representantes de los 135 municipios con el objetivo de definir políticas públicas y coordinar el funcionamiento del sistema sanitario bonaerense. En la apertura, el ministro de Salud Nicolás Kreplak destacó la complejidad del escenario sanitario actual y cuestionó algunas políticas nacionales en materia de salud.

Durante las jornadas, se abordaron temas vinculados a la formación profesional, la planificación estratégica y la necesidad de fortalecer un sistema integrado, con la participación de referentes como Mario Rovere y Leticia Ceriani, quienes resaltaron el rol del COSAPRO en la construcción de consensos y el desarrollo de políticas públicas con enfoque humano.

El Congreso forma parte del Plan Quinquenal de Salud 2023-2027 y se consolida como una instancia clave para proyectar el sistema sanitario en toda la provincia, en un contexto atravesado por tensiones económicas. La participación de Nueve de Julio se enmarca en este proceso de articulación, con el objetivo de fortalecer la red de atención local y garantizar el acceso a la salud para toda la comunidad.

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