“La Trama Invisible”: Narración oral que une historias de dos mujeres que se conocen virtualmente

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Este domingo, la ciudad de 9 de Julio será escenario de una jornada especial dedicada a la narración oral. Bajo el nombre “La Trama Invisible”, las narradoras Lili Arana y Ana Martínez-una nuevejuliense y otra de Montevideo – presentarán una función que combina cuentos literarios contados a dos voces, un formato que permite explorar de manera profunda el contenido y la musicalidad de cada relato.

Lili Arana, quien comenzó su carrera como profesora de inglés, descubrió su pasión por los cuentos desde muy joven, cuando participaba en la biblioteca popular José Ingenieros contando historias a los niños de Pibelandia. Años después, esta pasión la llevó a capacitarse intensivamente en Buenos Aires con referentes de la narración oral como Ana María Bobo y Pedro Parcet.

Por su parte, Ana Martínez, profesora de matemáticas en Montevideo, también se enamoró de la narración oral tras asistir a un taller de tres meses en su ciudad. Desde entonces, ha continuado su formación en Uruguay, Buenos Aires y España, donde profundizó en literatura infantil y juvenil.

El proyecto “La Trama Invisible” surgió del encuentro entre ambas narradoras a través de un taller online durante la pandemia. Descubrieron que compartían gustos similares por ciertos cuentos y estilos de narración, lo que las llevó a colaborar en presentaciones conjuntas, eligiendo historias que reflejan aspectos de sus propias vidas y experiencias.

El enfoque de la función es particular: no se trata de repartir párrafos, sino de construir juntos la historia, decidiendo quién dice cada frase según el contenido y la emoción que se quiere transmitir. Según las narradoras, esta técnica exige decir “poco y significar mucho”, manteniendo la atención del público y respetando la intención literaria de los autores.

La presentación se realizará a las 19 horas en La Galería, en Libertad 1374, y promete no solo entretener, sino también abrir un espacio para reflexionar sobre la importancia de la voz, la oralidad y la conexión humana a través de los relatos.

“Cada cuento que elegimos toca nuestra vida de algún modo; una palabra, una frase, algo que nos conmueve y queremos compartir”, explicó Lili Arana. La función busca visibilizar cómo las historias y la narración oral no solo transmiten cultura, sino también emociones y relaciones personales, evidenciando que la verdadera trama invisible de la vida se construye con palabras y experiencias compartidas.