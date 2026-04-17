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Fuerza Patria alerta por los despidos en la Estación Meteorológica que alcanza a Nueve de Julio

La presidenta del bloque Fuerza Patria expresó su preocupación por los 270 despidos que afectan a la red de estaciones del interior del país, destacando la importancia de este organismo para la vida cotidiana, la economía y la seguridad agropecuaria.

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En diálogo con Despertate por Cadena Nueve y Visión Plus TV, Nancy Grizutti, presidenta del bloque Fuerza Patria, alertó sobre la situación crítica que atraviesa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), especialmente en la estación de 9 de Julio.

“Ya quedaron sin trabajo 170 personas, y 270 más se verán afectadas próximamente, incluyendo empleados con más de 17 años de servicio”, explicó Grizutti, resaltando que este organismo cumple un rol vital en la vida diaria, la producción y la economía, al proveer información clave sobre lluvias, vientos y alertas meteorológicas.

La legisladora señaló que los despidos impactan principalmente en las estaciones del interior de la provincia de Buenos Aires, donde se concentra la zona agropecuaria más productiva. “Al sacar estos empleados, no habrá personal suficiente para registrar datos de manera constante, lo que compromete la eficiencia y la rapidez de los informes, vitales para Defensa Civil y la población”, agregó.

Grizutti también destacó la relevancia histórica de la estación 9 de Julio, que este año cumple 124 años de funcionamiento, y propuso en el Consejo Deliberante una iniciativa para visibilizar la importancia del SMN. “Es fundamental que las escuelas y la comunidad conozcan la labor silenciosa pero esencial de estas estaciones, que van desde alertas meteorológicas hasta el soporte de la navegación aérea y marítima”, señaló.

La presidenta del bloque Fuerza Patria remarcó además la necesidad de renovar los equipos obsoletos y de reconocer el valor de los trabajadores que desempeñan funciones clave, muchas veces sin ser visibles para la comunidad.

La iniciativa busca concientizar sobre la importancia del SMN y generar instancias de diálogo con los organismos nacionales para evitar que el interior del país pierda capacidad de monitoreo meteorológico.

 

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