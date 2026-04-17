Curso gratuito para aplicadores de fitosanitarios en Nueve de Julio

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la subsecretaría de Producción, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, la Sociedad Rural local, el INTA y CASAFE, llevará adelante el próximo martes 21 de abril un curso gratuito para aplicadores terrestres de fitosanitarios. Esta capacitación constituye un requisito fundamental para quienes deseen obtener o renovar el carnet habilitante provincial.

La actividad se realizará de 8:00 a 16:00 horas en el predio de la Sociedad Rural de Nueve de Julio, ubicado en la intersección de las calles Coronel Granada y Alsina. Contará con un cupo limitado de 100 participantes, por lo que se requiere inscripción previa.

El curso estará a cargo del equipo de la Dirección de Control y Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agrario, y contará con la disertación especial del ingeniero agrónomo Pablo Méndez, representante de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE).

Esta iniciativa forma parte de las acciones destinadas a fortalecer las buenas prácticas agrícolas, asegurando la correcta aplicación de productos fitosanitarios y promoviendo el cuidado del medio ambiente y la salud de la población.

Para consultas o inscripción, los interesados pueden comunicarse al correo electrónico: [email protected].