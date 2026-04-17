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Curso gratuito para aplicadores de fitosanitarios en Nueve de Julio

La Municipalidad de Nueve de Julio, junto al Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, ofrecerá el próximo martes 21 de abril una capacitación presencial para la obtención o renovación del carnet habilitante provincial, destinada a aplicadores terrestres de fitosanitarios

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la subsecretaría de Producción, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, la Sociedad Rural local, el INTA y CASAFE, llevará adelante el próximo martes 21 de abril un curso gratuito para aplicadores terrestres de fitosanitarios. Esta capacitación constituye un requisito fundamental para quienes deseen obtener o renovar el carnet habilitante provincial.

La actividad se realizará de 8:00 a 16:00 horas en el predio de la Sociedad Rural de Nueve de Julio, ubicado en la intersección de las calles Coronel Granada y Alsina. Contará con un cupo limitado de 100 participantes, por lo que se requiere inscripción previa.

El curso estará a cargo del equipo de la Dirección de Control y Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agrario, y contará con la disertación especial del ingeniero agrónomo Pablo Méndez, representante de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE).

Esta iniciativa forma parte de las acciones destinadas a fortalecer las buenas prácticas agrícolas, asegurando la correcta aplicación de productos fitosanitarios y promoviendo el cuidado del medio ambiente y la salud de la población.

Para consultas o inscripción, los interesados pueden comunicarse al correo electrónico: [email protected].

 

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