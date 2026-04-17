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Nuevo ciclo de “Aprendiendo a Emprender” en San Cayetano con importante premio final

Emprendedores locales iniciaron la capacitación en el marco de la 9° edición del Premio “Mariel Neira”, con herramientas para potenciar sus proyectos y desarrollar habilidades comerciales.

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La Dirección de Educación, a través de la Universidad Popular “Arturo U. Illia”, junto a la Subsecretaría de Producción de la Municipalidad de 9 de Julio, llevó adelante ayer la apertura de un nuevo ciclo de la capacitación “Aprendiendo a Emprender”, en el marco de la 9° edición del Premio “Mariel Neira”.

Esta propuesta está dirigida a emprendedores interesados en consolidar sus proyectos, mejorar la planificación comercial y adquirir herramientas de gestión efectivas. La capacitación se dictará de manera presencial los días jueves a las 14 horas, con una duración de un trimestre y organizada en tres módulos, cada uno compuesto por cuatro clases.

El programa incluye contenidos fundamentales para el desarrollo de emprendimientos: Introducción al Emprendedurismo; Costos, Presupuestos y Ventas; y Comunicación y Marketing, ofreciendo una formación integral para potenciar los negocios locales.

El equipo coordinador y docente estará integrado por Mariel Amestoy, Gisele Ballester y Natalia Rosset, quienes acompañarán a los participantes en el proceso de aprendizaje y fortalecimiento de sus proyectos.

 

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