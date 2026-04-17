Experto en Hipoterapia, Aldo Lauhirat, brindará una jornada sobre terapias asistidas con caballos en Nueve de Julio

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En el marco de las múltiples actividades que desarrolla el Campo Hípico de Tres Lagunas, mañana se llevará a cabo en Nueve de Julio una jornada especial sobre hipoterapia y terapias asistidas con animales, a cargo del destacado médico Aldo Laugirat, referente de la Asociación Neuriencia de Hipoterapia. La cita es a las 19 horas en la Municipalidad y está abierta a toda la comunidad.

Este sábado, la ciudad de 9 de Julio será sede de una jornada especial sobre hipoterapia y terapias asistidas con animales, organizada por el Campo Hípico Tres Lagunas, la Asociación Olavarriense de Hipoterapia y la Municipalidad de Nueve de Julio. La actividad, que se realizará a las 19 horas en el edificio municipal, estará a cargo del médico Aldo Lauhirat, referente de la Asociación Neuriencia de Hipoterapia, especialista en terapias asistidas con equinos y reconocido por su experiencia internacional en la materia.

En diálogo en Despertate por Cadena Nueve, Máxima 89. y Visión Plus TV, Lauhirat compartió su recorrido profesional y cómo se vinculó con la hipoterapia. “Todo comenzó por caminos de la vida, sembrados de casualidades. Era dirigente de un club de equitación cuando empezamos a colaborar con un centro de día cercano a nuestro predio. Observé cambios significativos en pacientes sin saber que aquello era terapia asistida. Desde ese momento, comencé un proceso de aprendizaje que me llevó a estudiar en Italia, Brasil, Francia, España, Hungría y Estados Unidos, siempre con el objetivo de entender cómo los equinos pueden favorecer el desarrollo de personas con discapacidad”, relató.

El médico explicó que las intervenciones asistidas con animales requieren un conocimiento profundo del neurodesarrollo, la biomecánica y la psicomotricidad. “No se trata de poner a cualquier persona sobre un caballo. Lo que hacemos es un abordaje terapéutico que combina conocimientos científicos con la práctica equina. El caballo transmite vectores de fuerza que permiten que los movimientos internos del sujeto, a veces inhibidos por la discapacidad, se reproduzcan y fortalezcan de manera controlada. Es un trabajo que necesita profesionales capacitados, planificación y seguimiento clínico”, aclaró.

Durante la jornada, el profesional expondrá casos clínicos para ilustrar cómo la hipoterapia impacta en el desarrollo motor y cognitivo de los pacientes. Además, hará hincapié en la distinción entre actividades recreativas y terapéuticas, un tema central para evitar confusiones en la comunidad: “Muchas veces se habla de equinoterapia o quinoterapia de manera generalizada. Sin embargo, lo terapéutico tiene respaldo científico y requiere profesionales de la salud; lo recreativo, aunque válido como juego, no produce los mismos resultados y puede incluso potenciar patologías si se realiza sin conocimiento”, sostuvo.

El especialista también se refirió a la situación de la hipoterapia en Argentina y Sudamérica. Señaló que la falta de legislación nacional limita la financiación y el desarrollo de programas estructurados. “Algunos municipios y provincias han creado marcos normativos, pero lo que hace falta es una ley nacional. Brasil es el único país de la región que cuenta con legislación vigente en este tema. Mientras tanto, dependemos del compromiso de instituciones, familias y profesionales para seguir avanzando”, explicó.

En cuanto a los animales utilizados, el Dr. Lauhirat indicó que no existe una raza específica de caballo para terapia, sino que se seleccionan ejemplares con características físicas y temperamentales adecuadas. En Latinoamérica, se prefieren caballos de alzada media, dóciles y equilibrados, capaces de transmitir de manera efectiva los movimientos necesarios para la terapia. “El caballo no sabe quién está sobre su lomo. La efectividad de la intervención depende del profesional que lo guía y adapta el trabajo a cada paciente”, señaló.

El encuentro de mañana no solo busca acercar información a profesionales y familias, sino también sensibilizar sobre la importancia del movimiento en la vida de las personas con discapacidad. “Nuestro objetivo es transmitir experiencia acumulada durante 28 años de trabajo, mostrando fundamentos científicos, evolución de pacientes y las diferencias entre intervenciones recreativas y terapéuticas. La intención es que quienes asistan puedan iniciar su propio camino con conocimiento y apoyo adecuado”, concluyó Lauhirat.

La jornada promete ser un espacio de aprendizaje y reflexión, donde la comunidad podrá acercarse a un enfoque serio y científico de la hipoterapia, entendiendo que el movimiento es vida y que la integración de la persona con discapacidad requiere un abordaje profesional y responsable.