Inestabilidad climática se pronostica durante el fin de semana en la Provincia de Buenos Aires

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Las primeras horas de la mañana registraron lloviznas en el noreste de la Provincia de Buenos Aires, acompañadas de nieblas y neblinas matinales en gran parte del territorio, que tenderán a disiparse con el avance del día. Durante la tarde podrían desarrollarse algunas tormentas débiles y aisladas en el oeste y noroeste de la provincia, aunque sin acumulados significativos.

Para el sábado, se prevé que la inestabilidad aumente sobre el noroeste, oeste y sudoeste provincial, con el ingreso de tormentas que podrían ser localmente fuertes en algunas zonas. Las áreas de las zonas DC 3, DC 5 y DC 7 podrían experimentar lluvias y tormentas débiles hacia la tarde y noche, sin registrarse acumulados relevantes.

El domingo, se esperan lluvias y tormentas aisladas sobre gran parte de la provincia, principalmente en el centro, norte y noroeste, con desplazamiento hacia la franja este durante el lunes. Durante la madrugada del domingo podrían registrarse lluvias débiles, seguidas de intervalos de mejoramiento temporario durante la mañana y la tarde. Hacia la noche, se prevén nuevamente lluvias débiles en algunas regiones.

En resumen, el fin de semana estará marcado por condiciones variables, con períodos de calma intercalados con lluvias y tormentas aisladas, por lo que se recomienda mantenerse atento a los pronósticos locales.