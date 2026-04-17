viernes, abril 17, 2026
24 C
Nueve de Julio
viernes, abril 17, 2026
24 C
Nueve de Julio
Clima

Inestabilidad climática se pronostica durante el fin de semana en la Provincia de Buenos Aires

Nieblas matinales y lloviznas marcaron el inicio del viernes, mientras que se esperan tormentas aisladas durante el fin de semana, especialmente en el oeste y noroeste provincial.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Las primeras horas de la mañana registraron lloviznas en el noreste de la Provincia de Buenos Aires, acompañadas de nieblas y neblinas matinales en gran parte del territorio, que tenderán a disiparse con el avance del día. Durante la tarde podrían desarrollarse algunas tormentas débiles y aisladas en el oeste y noroeste de la provincia, aunque sin acumulados significativos.

Para el sábado, se prevé que la inestabilidad aumente sobre el noroeste, oeste y sudoeste provincial, con el ingreso de tormentas que podrían ser localmente fuertes en algunas zonas. Las áreas de las zonas DC 3, DC 5 y DC 7 podrían experimentar lluvias y tormentas débiles hacia la tarde y noche, sin registrarse acumulados relevantes.

El domingo, se esperan lluvias y tormentas aisladas sobre gran parte de la provincia, principalmente en el centro, norte y noroeste, con desplazamiento hacia la franja este durante el lunes. Durante la madrugada del domingo podrían registrarse lluvias débiles, seguidas de intervalos de mejoramiento temporario durante la mañana y la tarde. Hacia la noche, se prevén nuevamente lluvias débiles en algunas regiones.

En resumen, el fin de semana estará marcado por condiciones variables, con períodos de calma intercalados con lluvias y tormentas aisladas, por lo que se recomienda mantenerse atento a los pronósticos locales.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6194

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR