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Arquitectas platenses diseñaron el nuevo Crematorio y Columbario de la CEyS, integrando paisaje y memoria

El proyecto ganador, liderado por Jesica Bava y Cecilia Craig junto a un equipo internacional, busca integrar el paisaje, la memoria y la sensibilidad humana en un espacio destinado al final de la vida y sumaron un homenaje de las mascotas.

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El estudio de arquitectura conformado por Jesica Bava y Cecilia Craig, junto a los arquitectos Alejandro Beautell y Flavio Dorta desde España, y Federico Craig y Juan Pedro Filpe desde Argentina, se consagró como ganador del concurso para el diseño del nuevo Crematorio y Columbario de la CEyS ‘Mariano Moreno’ ubicado en la ciudad de Nueve de Julio.

La propuesta se destacó por su enfoque sensible y respetuoso hacia el proceso de duelo, integrando la arquitectura con el paisaje típico de la Pampa Húmeda y considerando un recorrido emocional para los visitantes. “Queríamos que el lugar permitiera un viaje introspectivo, con distintas etapas hasta llegar a un espacio de contemplación y refugio personal”, explicaron las arquitectas a Cadena Nueve.

El proyecto responde a la creciente demanda social de servicios de cremación y busca ser inclusivo, contemplando distintos ritos, creencias y también la despedida de mascotas, un aspecto novedoso que abrió un debate dentro del equipo de trabajo, contó la arquitecta Jesica Bava, que llegó a retirar la premiación con su bebé, Margarita de seis meses.

Además de su sensibilidad estética y funcional, el diseño pretende convertirse en un hito de memoria, donde personas que no hayan perdido a un ser querido en el lugar puedan encontrar un espacio meditativo y de conexión con la naturaleza, resaltó la Arquitecta Cecilia Craig.

El estudio, con amplia experiencia en concursos de arquitectura, destacó la importancia de participar en proyectos de esta escala que permiten un diálogo cercano con el comitente y un impacto directo en la comunidad local.

El proyecto ganador fue presentado formalmente ante la cooperativa responsable del nuevo crematorio, marcando un paso significativo en la planificación de espacios para la memoria, la contemplación y la despedida respetuosa de la vida.

Arquitectas: Jesica Bava – Cecilia Craig

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