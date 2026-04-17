Raúl Sotelo: “Es un espacio que abraza a quienes se despiden”

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La Cooperativa de Electricidad y Servicios Mariano Moreno de Nueve de Julio, junto al Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires (CAPBA), distrito 7, presentó oficialmente el proyecto ganador del concurso de arquitectura para el diseño de un crematorio y columbario.

Raúl Sotelo, presidente del CAPBA distrito 7, destacó la importancia del proyecto: “Se buscó un espacio que abrace a quienes se despiden, donde el recorrido, el edificio y el parque vayan de la mano, generando un lugar de contemplación y reflexión”. Según Sotelo, la iniciativa combina diseño, afecto y sensibilidad en un tema poco desarrollado en Argentina, logrando que el proyecto tenga un impacto tanto simbólico como funcional.

El estudio ganador, con sede en La Plata y experiencia internacional en España, diseñó un espacio que integra crematorio, columbario y un parque, priorizando la relación con el entorno pampeano y la experiencia de los visitantes. Entre las soluciones sostenibles destacan las urnas biodegradables, que se degradan en suelo o agua, y distintas alternativas para la recordación de los seres queridos, como placas conmemorativas o instalaciones luminosas. También se contemplan espacios dedicados a mascotas, reflejando la creciente tendencia en el país de integrar a los animales en los rituales de despedida.

“Cada propuesta que recibimos consideró no solo la cremación, sino también la memoria y el retorno al lugar de los seres queridos”, agregó Sotelo, subrayando que la colaboración entre la cooperativa y el colegio permitió un proceso abierto y profesional, con participación a distancia de arquitectos gracias a la plataforma digital provincial de los arquitectos.

La presentación oficial se realizó en el final de la tarde de este viernes 17 de abril, en el Salón Blanco del Palacio Municipal, donde se mostraron planos y visualizaciones del proyecto, destacando cómo el diseño arquitectónico y paisajístico trabajan en conjunto para generar un espacio de respeto, contemplación y armonía con el entorno natural. Con esta iniciativa, la comunidad de Nueve de Julio contará con un lugar único para despedirse de sus seres queridos en un ambiente cuidado y reflexivo.