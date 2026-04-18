Se juegan los últimos nueve puntos de la Fase I del Campeonato 2025/2026

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La Liga Nuevejuliense entra en la definición de la Fase I del Torneo de Primera División “A”, Copa 100 Años del Club Atlético French. Con solo nueve puntos en juego, cada encuentro de este fin de semana se vuelve crucial para los equipos que buscan pelear por la cima, clasificar a la Fase II o evitar el descenso.

Sábado 19 de abril:

Deportivo San Agustín vs Agustín Álvarez

Estadio: Juan Ángel Maldonado

Juan Ángel Maldonado Árbitro: Martín Moreno

Deportivo San Agustín (5º, 33 pts) recibe a Agustín Álvarez (11º, 18 pts) en un duelo de objetivos distintos. El Granate ya aseguró su lugar en la Fase II, pero buscará los tres puntos para cerrar fuerte la Fase I. Por su parte, Agustín Álvarez necesita sumar para acercarse al octavo puesto y mantenerse con chances en la próxima fase. La urgencia del Rojo del Palomar le da un ingrediente extra a este enfrentamiento.

San Martín vs Libertad

Estadio: Santiago Noé Baztarrica

Santiago Noé Baztarrica Árbitro: Enrique Márquez

El líder San Martín (1º, 42 pts) busca defender la punta ante Libertad (6º, 30 pts). A solo un punto de diferencia, Atlético Naón puede arrebatarle el liderazgo si gana el domingo, por lo que San Martín no puede permitirse un traspié. Libertad, que quiere recuperar protagonismo, necesita sumar para mantener sus aspiraciones en la Fase II de ser líder, como en ls últimas ediciones anteriores .

El Fortín vs Atlético 9 de Julio

Árbitro: Jonathan Crivelli

El Fortín (8º, 21 pts) intentará sostener su posición en zona de clasificación ante Atlético 9 de Julio (7º, 28 pts), que viene con la obligación de sumar de a tres para no quedar expuesto. Este encuentro será revelador para definir los últimos cupos de la Fase II.

Domingo 20 de abril:

Atlético Patricios vs Atlético La Niña

Árbitro: Sebastián Bravo

Atlético Patricios (10º, 19 pts) recibe al último de la tabla, La Niña (12º, 13 pts), en un partido donde la permanencia en la Primera División está en juego. La Niña, si logra un triunfo, mantendría vivas sus aspiraciones; mientras que Patricios necesita sumar para seguir con chances de alcanzar la octava posición.

Atlético Naón vs Once Tigres

Árbitro: Guillermo Bonello

Atlético Naón (2º, 41 pts) busca arrebatarle la cima a San Martín enfrentando a Once Tigres (4º, 35 pts), que llega motivado tras un triunfo importante. Este será un duelo central por la punta del torneo y marcará la presión para la última fecha de la Fase I.

Atlético Quiroga vs Atlético French

Árbitro: Diego Romero

Atlético Quiroga (9º, 19 pts) necesita desesperadamente una victoria para acercarse a la zona de clasificación. Enfrentará a Atlético French (3º, 35 pts), que ya está asegurado en la próxima fase y buscará mantener su nivel competitivo. La presión será toda para los locales en su césped violeta.

Tabla de posiciones (previa a la fecha 21):

San Martín – 42 pts Atlético Naón – 41 pts Atlético French – 35 pts Once Tigres – 35 pts Deportivo San Agustín – 33 pts Libertad – 30 pts Atlético 9 de Julio – 28 pts El Fortín – 21 pts Atlético Quiroga – 19 pts Atlético Patricios – 19 pts Agustín Álvarez – 18 pts La Niña – 13 pts

Última fecha: Fase I, Fecha 22

Once Tigres – San Martín

Atlético 9 de Julio – Atlético Naón

Libertad – Deportivo San Agustín

Atlético French – El Fortín

Agustín Álvarez – Atlético Patricios

Atlético La Niña – Atlético Quiroga

Con la fecha 21, se definirán posiciones significativas para la Fase II y los equipos que deberán luchar por mantenerse en Primera División.

Cada partido tiene su tensión particular: del liderazgo entre San Martín y Naón, a la pelea por no descender que involucra a Patricios y La Niña. La definición promete ser apasionante hasta el último minuto.