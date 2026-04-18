Nueve de Julio se prepara para homenajear a San Expedito con procesión y misa

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La ciudad de Nueve de Julio se prepara para rendir homenaje a San Expedito, santo y mártir católico que, según la tradición, vivió entre los siglos III y IV.

Conocido como patrono de las causas urgentes y justas, San Expedito fue comandante de la Legión XII Fulminata del ejército romano bajo el gobierno del emperador Diocleciano y sufrió el martirio el 19 de abril del año 303 en la ciudad de Melitene, en la actual Turquía.

La celebración comenzará este domingo 19 de abril a las 16 hs. con una procesión en la plazoleta ubicada en la intersección de las calles Mariano Moreno y Schweitzer. Posteriormente, a las 16:30, se realizará una misa abierta a toda la comunidad, donde los fieles podrán rezar y honrar la memoria del santo.

San Expedito, cuyo nombre en latín significa “Prontitud” o “Rapidez”, es venerado por su capacidad de interceder rápidamente ante Dios, especialmente en situaciones urgentes. Aunque fue retirado del Santoral Católico, continúa siendo objeto de devoción popular en diversas regiones del mundo.

La historia relata que San Expedito y otros cinco soldados cristianos se negaron a rendir tributo a los dioses romanos, lo que les costó la vida por su fe. Su ejemplo de coraje y firmeza ante la persecución ha perdurado a lo largo de los siglos, convirtiéndolo en símbolo de resolución y justicia.

Toda la comunidad de Nueve de Julio está invitada a participar de este homenaje, que celebra la fe, la historia y la tradición en torno a la figura de este santo mártir.