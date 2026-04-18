Los chicos no inventan la violencia: la aprenden y la expresan como pueden

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Sr. Director

Cadena Nueve

Me dirijo a ese medio y por su intermedio a la comunidad en su conjunto para reflecionar sobre sucesos en las escuelas que nos convocan a pensar sobre su rol.

Algo esta pasando en las escuelas. Y no,no empezó ahí.

Hablar de “violencia escolar” nos queda cómodo. Nos ordena. Nos simplifica. Pero también nos engaña.

Porque la escuela no es el origen. Es el lugar donde todo eso que no se pudo sostener… aparece.

La violencia no surge de un día para el otro. Se construye en silencios, en vínculos frágiles, en adultos desbordados, en contextos que no alcanzan.

Los chicos no inventan la violencia. La aprenden. La acumulan, después….la expresan como pueden.

Por eso, cuando buscamos controlar, sancionar o poner medidas visibles…

Aliviamos a los adultos, pero no transformamos el problema.

El cambio real no está en reaccionar cuando algo explota. Esta en llegar antes.

Es construir espacios que escuchen. En enseñar a regular. En acompañar de verdad. En trabajar con las familias. En sostener la salud mental desde el inicio.

Porque un chico que se siente visto, no necesita gritar para existir.

Si la violencia es social, la repuesta también tiene que serlo.

¿Que lugar ocupa hoy la escuela en todo esto, desde tu mirada??

Al pensar la respuesta puede ser un camino de cambio.

Atte.

Walter Castro

DNI: 25.839.434