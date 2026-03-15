Cartas Abiertas al Jefe de Gabinete Manuel Adorni y al Presidente Javier Milei

Sr. Director

- Advertisement - - Advertisement - Cdena Nueve

Me dirjo a ese prestigioso medio a los fines de hacer publica dos Cartas Abiertas. Una al Señor Jefe de Gabinete de Ministros de la República Argentina: Cr. Manuel Adorni, y otra al Señor Presidente de la Nación Javier Milei, a los fines que considere su publicación.

“La primera pequeña mentira que se contó en nombre de la verdad, la primera pequeña injusticia que se cometió en nombre de la justicia, la primera minúscula inmoralidad en nombre de la moral, siempre significarán el seguro camino del FIN” Václav Havel. Carta Abierta al Jefe de Gabinete de Ministros

Señor Jefe de Gabinete, usted no debió “invitar” a su esposa a viajar a New York en el avión presidencial ni compartir con ella una suite en un hotel lujoso en el lugar más exclusivo de Manhattan.

La ética nos permite discernir lo que moralmente es correcto e incorrecto, por ello usted debe preguntarse si su decisión de invitar a su esposa a un viaje oficial fue moralmente correcto o incorrecto. No existe duda alguna acerca de la respuesta: es moralmente incorrecto.

De ello se deduce que usted incurrió en una responsabilidad política:¨La responsabilidad política -que no es estrictamente responsabilidad jurídica- es principalmente moral, puede consistir solamente en la transgresión de deberes políticos del funcionario para con el pueblo, y se hace efectiva por eso, ante el parlamento” (Rafael Bielsa, 1959).

Usted Señor Manuel Adorni debió actuar con integridad moral siendo consecuente con lo que se dice y lo que se hace. Le hago recuerdo de un viejo tuit, del 14 noviembre del 2024, emitido por usted mismo: “Estimados, ahora sí: finalmente lo hemos logrado. El Gobierno dispuso el fin de los privilegios de la casta aeronáutica: fin a los traslados gratis en remises, fin al asiento de descanso en clase ejecutiva para vuelos a Europa, fin a los pasajes vacacionales gratis para familiares directos de pilotos y a pilotos jubilados, fin a que el horario de trabajo comience cuando se inicia el traslado en remis. Fin a los privilegios de unos pocos. Fin al delirio. Fin”.

Usted, con sus pretendidas y ridículas explicaciones ( v.gr.: “Vine una semana a deslomarme a Nueva York y quería que me acompañe”) acerca de los motivos por los cuales invitó a señora esposa, intentó engañar a los ciudadanos; usted mintió.

Señor Jefe de Gabinete de Ministros, la integridad es un valor ético y una virtud que implica ser una persona confiable, ética y responsable, valorando la totalidad y la honradez moral en el ámbito oficial que exige la Ética Pública.

Usted incumplió con el mandato del artículo 2°, inciso b de la Ley de Ética en la Función Pública (Ley 25.188) que establece: “Desempeñarse con la observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la presente ley: honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana;”

Usted, como funcionario público inobservó la ley, por lo cual le acarrea, no solo “responsabilidad política”, sino también “responsabilidad penal” (art. 248 del Código Penal, Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos).

CARTA ABIERTA AL Presidente Carta Abierta al Señor Presidente de la Nación Argentina Dr. Javier Milei.

Señor Presidente permítame transcribir un fragmento del mensaje del Presidente Arturo U. Illia. ante el Congreso de la Nación en oportunidad de declarar la apertura de las sesiones legislativas correspondiente al año 1966.

“La rebelión del ser nacional es la profunda rebelión que inspiró a los Congresistas de Tucumán hace 150 años para proclamar la Independencia de una Nación…es la profunda rebelión que inspiró a San Martin para planear nuestra LIBERTAD y la de otras Naciones. Si los Congresistas o San Martín, o los emancipadores de todas épocas, se hubiesen detenido en las dificultades del momento y hubieran perdido tiempo en confabulaciones o astutas combinaciones o presuntuosos engaños, la empresa no se hubiera realizado. A 150 años el SENTIDO MORAL de la acción no cambia. Los nuevos tiempos exigen esa condición a las argentinas y argentinos luchemos contra nuestros propios errores o con nuestras vicisitudes, pero con la gran fe y SENTIDO MORAL con que ellos cumplieron su tarea” .

Señor Presidente Javier Milei, 60 años después del mensaje presidencial del Dr. Arturo U. Illia, usted se ha expresado en ese mismo SENTIDO MORAL.

En su discurso en Davos 2026, usted proclamó que “Maquiavelo ha muerto”, argumentando que la política pública ya no debe separar la eficiencia de la moral, rechazando la idea de que los fines justifican los medios. Defendió el capitalismo, la propiedad privada y la ética como motores de justicia.

En está misma línea de pensamiento, en su discurso de apertura de sesiones legislativas del 2026 del Honorable Congreso de la Nación, usted Señor Presidente anunció que “la moral como política de Estado” será el eje de su gestión para reformar Argentina. Propuso un cambio de época basado en la “ética occidental”.

Señor Presidente Milei, usted debe honrar su palabra siguiendo el principio rector del valor ético y de la virtud personal de la integridad, por ello es imprescindible que, sin más trámite, despida de su cargo al Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, por haber incurrido en “responsabilidad política” y “responsabilidad penal” al violentar los deberes de funcionario público en oportunidad de invitar a su señora esposa a integrar la comitiva presidencial a New York el pasado 9 de marzo para la inauguración de “Argentina Week”

Con el respeto que merece su investidura, manifiesto que es de su dominio que, por ser un hecho conocido en sus funciones como Presidente de la Nación, tiene la obligación de denunciar al Señor Adorni por haber incurrido en el delito de incumplimiento de sus deberes como funcionario público (art. 177 CPPN).

Señor Presidente, es de su responsabilidad tener presente la sentencia del Primer Presidente de la República Checa Václav Havel, una de las personalidades más apreciadas y respetadas de la política europea: “….la primera minúscula inmoralidad en nombre de la moral, siempre significarán el seguro camino del FIN”.

En la esperanza que usted honre su palabra que la moral sea una verdadera política de estado, le saludo con la más distinguida consideración.