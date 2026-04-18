Valentino Rossi se destaca en Misiones: campeón de dobles y semifinalista en singles

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Valentino Rossi, adolescente de 16 años oriundo de Nueve de Julio, sigue destacándose en el tenis regional. El joven disputó el segundo torneo regional del año en el Itapúa Tenis Club de Posadas, Misiones, donde logró resultados destacados tanto en singles como en dobles.

En la modalidad individual, Valentino comenzó con buen pie, superando la primera ronda con autoridad. En cuartos de final se impuso al formoseño Leandro Sanguinea con parciales de 6-0 y 6-2, mientras que en semifinales fue derrotado por Juan Petroli, de Reconquista, con un marcador de 6-2 y 6-3.

El tenis de Rossi también brilló en dobles, donde hizo dupla precisamente con Juan Petroli. En semifinales, el equipo se impuso al binomio integrado por Dante Ziplivane, de Posadas, e Ignacio Romero, de Corrientes, con parciales de 6-2, 6-7 y un decisivo 10-7 en el super tie-break.

En la final, Valentino y Petroli derrotaron a Máximo Bellotti, de Chaco, y a Leandro Sanguinea, de Formosa, por 6-3 y 7-6, consagrándose campeones del torneo.

Valentino Rossi se encuentra radicado desde hace casi un año en Canning, partido de Ezeiza, donde entrena en la reconocida Academia Ichkov, buscando seguir consolidando su carrera y preparándose para futuros desafíos en el tenis nacional.