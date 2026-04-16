Detienen a un joven de 23 años por amenazas calificadas en Trenque Lauquen

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En las últimas horas, personal de la Estación de Policía Comunal de Trenque Lauquen, en conjunto con efectivos de la DDI con asiento en Pehajó, procedió a la detención de un jóven de 23 años, domiciliado en esa ciudad, imputado por el delito de “Amenazas Calificadas”.

La medida se llevó a cabo bajo la intervención del Tribunal Correccional N° 1 del Departamento Judicial Trenque Lauquen. Según informaron las autoridades, el detenido permanecerá alojado en esta dependencia policial a la espera de su traslado a otra seccional dentro de la jurisdicción, donde continuará cumpliendo el resto de la condena en una Unidad Carcelaria.

Las fuerzas de seguridad destacaron que la operación se desarrolló con total normalidad y sin incidentes, reafirmando el compromiso de la policía local y la DDI en la investigación y cumplimiento de causas judiciales.