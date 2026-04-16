jueves, abril 16, 2026
18.9 C
Nueve de Julio
jueves, abril 16, 2026
18.9 C
Nueve de Julio
Policiales

Detienen a un joven de 23 años por amenazas calificadas en Trenque Lauquen

La policía de Pehuajó, junto a la DDI de ese distrito, concretó la aprehensión de un joven domiciliado en esa ciudad en el marco de una causa judicial y permanecerá alojado en la dependencia policial hasta ser trasladado a una unidad carcelaria

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

 

En las últimas horas, personal de la Estación de Policía Comunal de Trenque Lauquen, en conjunto con efectivos de la DDI con asiento en Pehajó, procedió a la detención de un jóven de 23 años, domiciliado en esa ciudad, imputado por el delito de “Amenazas Calificadas”.

La medida se llevó a cabo bajo la intervención del Tribunal Correccional N° 1 del Departamento Judicial Trenque Lauquen. Según informaron las autoridades, el detenido permanecerá alojado en esta dependencia policial a la espera de su traslado a otra seccional dentro de la jurisdicción, donde continuará cumpliendo el resto de la condena en una Unidad Carcelaria.

Las fuerzas de seguridad destacaron que la operación se desarrolló con total normalidad y sin incidentes, reafirmando el compromiso de la policía local y la DDI en la investigación y cumplimiento de causas judiciales.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6193

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR