Robaron una camioneta municipal estacionada en la vía pública y fue recuperada

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La Policía Comunal de Nueve de Julio informó que fue recuperada la camioneta municipal que había sido robada durante la jornada del miércoles 3 de junio, mientras permanecía estacionada en la intersección de las calles Cardenal Pironio y San Juan.

El vehículo, perteneciente al área de Vialidad Urbana de la Municipalidad de Nueve de Julio, había sido sustraído de la vía pública, lo que motivó la inmediata activación de un operativo de búsqueda y la emisión de un pedido de secuestro para su localización.

Según informó la fuerza policial, la recuperación fue posible gracias a la colaboración de una vecina, quien aportó información clave que permitió ubicar la camioneta en la planta urbana de la ciudad.

Desde la Policía señalaron que el vehículo fue hallado en buen estado y que continúan las tareas investigativas tendientes a establecer la autoría material del hecho e identificar al o los responsables del ilícito.

Asimismo, las autoridades agradecieron la colaboración de los medios de comunicación que difundieron el pedido de búsqueda y, especialmente, el compromiso de los vecinos que aportaron datos para esclarecer el caso.

La investigación continúa bajo la intervención de la UFI 4, autoridad judicial competente.