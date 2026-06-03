jueves, junio 4, 2026
12.2 C
Nueve de Julio
jueves, junio 4, 2026
12.2 C
Nueve de Julio
Policiales

Robaron una camioneta municipal estacionada en la vía pública y fue recuperada

Fue gracias al aporte de una vecina y se trata de una unidad perteneciente al área de Vialidad Urbana de la Municipalidad de Nueve de Julio que había sido sustraída mientras permanecía estacionada en la intersección de Cardenal Pironio y San Juan donde la Policía había activado un operativo de búsqueda y emitió pedido de secuestro del vehículo

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Policía Comunal de Nueve de Julio informó que fue recuperada la camioneta municipal que había sido robada durante la jornada del miércoles 3 de junio, mientras permanecía estacionada en la intersección de las calles Cardenal Pironio y San Juan.

El vehículo, perteneciente al área de Vialidad Urbana de la Municipalidad de Nueve de Julio, había sido sustraído de la vía pública, lo que motivó la inmediata activación de un operativo de búsqueda y la emisión de un pedido de secuestro para su localización.

Según informó la fuerza policial, la recuperación fue posible gracias a la colaboración de una vecina, quien aportó información clave que permitió ubicar la camioneta en la planta urbana de la ciudad.

Desde la Policía señalaron que el vehículo fue hallado en buen estado y que continúan las tareas investigativas tendientes a establecer la autoría material del hecho e identificar al o los responsables del ilícito.

Asimismo, las autoridades agradecieron la colaboración de los medios de comunicación que difundieron el pedido de búsqueda y, especialmente, el compromiso de los vecinos que aportaron datos para esclarecer el caso.

La investigación continúa bajo la intervención de la UFI 4, autoridad judicial competente.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6242

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR