Secuestraron 16 motos en controles de tránsito realizados el fin de semana en Lincoln

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Durante el último fin de semana se realizaron nuevos operativos de control de tránsito en la ciudad cabecera de Lincoln y se secuestraron 16 motos, un automóvil y se labraron 21 actas de infracción. Los procedimientos se llevaron a cabo entre el sábado y el domingo con personal de la Dirección de Tránsito, la Subsecretaría de Prevención Ciudadana y la Policía, como parte de las tareas de prevención y control del cumplimiento de las normas viales. La mayoría de las irregularidades detectadas fueron conductores menores de edad, falta de documentación obligatoria y ruidos molestos por escapes adulterados, las mismas faltas que se repiten en las últimas semanas. Con vigilancia nocturna y puntos de control estratégicos, los operativos buscan reducir las infracciones recurrentes y garantizar la seguridad en la vía pública.