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Policiales

Secuestraron 16 motos en controles de tránsito realizados el fin de semana en Lincoln

Tras un mes de marzo con más de 60 vehículos secuestrados, el municipio mantiene la rigurosidad de los controles en abril

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Durante el último fin de semana se realizaron nuevos operativos de control de tránsito en la ciudad cabecera de Lincoln y se secuestraron 16 motos, un automóvil y se labraron 21 actas de infracción. Los procedimientos se llevaron a cabo entre el sábado y el domingo con personal de la Dirección de Tránsito, la Subsecretaría de Prevención Ciudadana y la Policía, como parte de las tareas de prevención y control del cumplimiento de las normas viales. La mayoría de las irregularidades detectadas fueron conductores menores de edad, falta de documentación obligatoria y ruidos molestos por escapes adulterados, las mismas faltas que se repiten en las últimas semanas. Con vigilancia nocturna y puntos de control estratégicos, los operativos buscan reducir las infracciones recurrentes y garantizar la seguridad en la vía pública.

 

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