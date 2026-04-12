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Policiales

Interceptan a dos hombres con lo robado a cuesta en Lincoln

El operativo fue realizado por personal policial junto al Grupo Técnico Operativo (GTO) en la intersección de Fortín Ancalú y Alvear de esa ciudadad cuando iban con una cama de pino de dos plazas y un colchón

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Este sábado, personal de la Policia Comunal de Lincon, en conjunto con el Grupo Técnico Operativo (GTO), procedió a la interceptación de dos hombres mayores de edad que circulaban a pie por la intersección de calles Fortín Ancalú y Alvear, portando elementos cuya procedencia y propiedad no pudieron acreditar.

Se dio conocimiento a la Ayudantía Fiscal de Lincoln, quien dispuso el secuestro de los elementos y el arresto de los masculinos, iniciándose actuaciones bajo la carátula “Averiguación de Ilícito”.

Cumpliendo con las directivas impartidas, se trasladaron a los detenidos y se secuestraron los elementos, consistentes en una cama de pino de dos plazas y un colchón de dos plazas.

Asimismo, se iniciaron tareas investigativas para determinar la posible implicancia de los arrestados en hechos delictivos, llevándose a cabo las diligencias de rigor correspondientes.

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