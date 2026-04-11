Operativos policiales en Lincoln dejan dos detenidos y secuestro de drogas

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En horas de la tarde de este viernes, personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) de Lincoln, junto con efectivos del GAD Lincoln, realizó órdenes de allanamiento y detención otorgadas por el Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial Junín. Los procedimientos se llevaron a cabo en tres domicilios ubicados en inmediaciones de las calles Balcarce al 700, Chañar al 500 y Barrio Cirigliano.

Como resultado de los allanamientos, fueron detenidos dos hombres mayores de edad y se secuestraron prendas, bicicletas utilizadas para cometer ilícitos, plantas de marihuana, dos frascos con cogollos en proceso de secado y herramientas que habían sido sustraídas previamente. Además, se realizaron test orientativos que arrojaron resultado positivo.

Por la noche y madrugada del sábado, en el marco de los operativos dispuestos por el Jefe Departamental de Lincoln, con la colaboración de la Secretaría de Seguridad, Tránsito, CPR y GTO Lincoln, se llevaron a cabo controles de interceptación e identificación de personas en distintos puntos de la ciudad. Los procedimientos estuvieron orientados a reorganizar el tránsito y controlar especialmente motocicletas con escapes libres ruidosos, faltantes de partes o documentación irregular, y a verificar el uso obligatorio de casco.

Las acciones forman parte de una serie de medidas para reforzar la seguridad y el orden en Lincoln, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente y la prevención de delitos.